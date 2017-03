Wald Klosterschülerinnen aus Wald gestalten für ihre Eltern ein wunderbares Fest

Unter dem Motto "Freue Dich!" geben verschiedene Gruppen wie Chor, Band oder Streichensemble Kostproben ihres Könnens.

Die Heimschule Kloster Wald feiert den vierten Sonntag in der Fastenzeit, Laetare, am Laetare-Wochenende besonders groß als Elternfest. Laetare (lateinisch) bedeutet "Freue Dich!" Und so steht an Laetare die Freude im Vordergrund. Die Freude an den Fähigkeiten, den Begabungen, der Musik. Am Samstag zeigten unterschiedliche Besetzungen als Band, Solisten, Ensembles, Mitarbeiter-Chor und der Chor der Mittel- und Oberstufen und Streicherklassen beim Laetare-Konzert ihr Können. Am Sonntag trugen Chor, Orchester und Solistinnen im Gottesdienst in der Pfarrkirche die Missa Brevis in B-Dur von Joseph Haydn vor. Am Nachmittag gestalteten die Schülerinnen ein buntes Programm mit Theater in der Turnhalle. Bild: Sandra Häusler