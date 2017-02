Wald Heimschule Kloster Wald: Lossprechung für 19 Gesellinnen

Sieben Holzbildhauerinnen und zwölf Tischlerinnen der Heimschule Kloster Wald wurden zum Ende ihrer Ausbildung feierlich verabschiedet.

Bei einer Lossprechungsfeier im Jenner-Saal feierten sieben Holzbildhauerinnen und zwölf Tischlerinnen der Heimschule Kloster Wald mit ihren Familien, der Schulgemeinschaft, Ausbildern und Gästen den Abschluss ihrer Ausbildung. Nach den anstrengenden Prüfungswochen erhielten sie ihren Gesellenbrief und Preise von Joachim Eisert von der Handwerkskammer Reutlingen und Diana Kempf, Leiterin der Werkstätten. "Die Lossprechung ist ein wichtiger Schritt in die Selbstständigkeit", unterstrich die Werkstättenleiterin und die Kombination Abitur plus Gesellenbrief sei ein besonderes Konzept der Heimschule. Als Botschafter für das Handwerk können die Gesellinnen auf ihr solides handwerkliches Fundament bauen. „Ihr hattet Glück, an dieser Schule sein zu dürfen und ihr werdet ein Leben lang von dieser ganzheitlichen Ausbildung profitieren“, wandte sich Kempf an die Gesellinnen. Sie dankte allen Meistern und Ausbildern für ihre kompetente Arbeit. Joachim Eisert stellte den Vorsprung der Gesellinnen gegenüber all denen heraus, die sich mit einer rein schulischen Ausbildung begnügt hätten. "Ich hoffe, dass sie dem Handwerk treu bleiben und wünsche ihnen eine glückliche Zukunft", ergänzte Eisert. Die Feier umrahmten die Gesellinnen selbst musikalisch und erinnerten in ihren Ansprachen kurzweilig und humorvoll an ihre Ausbildungszeit. Die Gesellenstücke konnten im Anschluss im Konventsaal besichtigt werden.

