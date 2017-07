Wald Grünes Licht für Mehrgenerationenhaus

Der Gemeinderat von Wald hat den Plänen für ein Mehrgenerationenhaus mehrheitlich zugestimmt. In dem Gebäude sollen Tagespflegeplätze für Senioren sowie eine Kinderkrippe und ein Kindergarten entstehen. Allerdings forderten die Räte, dass nochmals alle Beteiligten an einen Tisch geholt werden sollen, um die Pläne für die Kinderkrippe zu besprechen.

Wald – Längere Diskussionen hat es in der jüngsten Gemeinderatssitzung zum geplanten Mehrgenerationenhaus mit Kinderkrippe und Tagespflege gegeben. In der Sitzung wurden die Pläne für Bau und Finanzierung vorgestellt, auch Bauschluss und Ausschreibungsbeschluss standen auf der Tagesordnung. Das Projekt soll im Gewerbegebiet Geißwiesen entstehen. CDU-Gemeinderat Michael Riegger wurde nach Rücksprache mit dem Kommunalamt zu diesem Tagesordnungspunkt für befangen erklärt und konnte daher weder mitberaten noch abstimmen. Der Architekt habe sich bei den ursprünglichen Planungen der Kinderkrippe um Leistungen beworben, erklärte Bürgermeister Werner Müller.

Müller ließ erneut den Entwicklungsverlauf des Projektes Revue passieren. Er unterstrich: "Nach wie vor bin ich der Meinung, dass es sehr viel Charme hat, das Projekt Jung und Alt unter einem Dach." Mangels Masse sei der Antrag für die Fachförderung Tagespflege vom Land abgelehnt worden. Zudem gebe es nur einen Zuschuss für die zehn neuen Krippenplätze, statt der ursprünglich in die Finanzierung eingerechneten 20 Krippenplätze. Daraufhin musste die Verwaltung die Finanzierung neu kalkulieren.

Aus dem Ausgleichstock liegt eine Zuschusszusage über 350 000 Euro vor. Auf rund 2 Millionen Euro bezifferte das Gemeindeoberhaupt die Investitionskosten. 61,5 Prozent der Gesamtfläche sollen der Kinderkrippe zur Verfügung stehen, 38,5 Prozent der Tagespflege 757 000 Euro sollen durch 30,3 Jahresmieten der Vinzenz von Paul gGmbH in die Gemeindekasse zurückfließen, die im Mehrgenerationenhaus eine Tagespflege einrichten will. Der Gemeinde bleiben somit Investitionskosten von 1,2 Millionen Euro.

Dass im neuen Mehrgenerationenhaus jetzt eine Regelgruppe und eine Krippengruppe untergebracht werden sollen, war in den vorangegangenen Gemeinderatssitzungen bislang nicht öffentlich angesprochen worden. Mit am Ratstisch saß Regionalleiter Heinrich Lang von der Vinzenz von Paul gGmbH. Was passiert im Fall einer Insolvenz der Vinzenz von Paul gGmbH?, hakte Jutta Krall (FWV) nach. Der Bürgermeister erklärte, dass dann ein anderer Betreiber gefunden werden müsse, den es auf dem Markt sicher gebe.

Aus dem Gremium kam auch die Frage, ob Erhaltungskosten in den Mietpreis eingerechnet worden seien. Clemens Veeser fand einen Quadratmeterpreis von 7,5 Euro als zu günstig. Lang erklärte: Erhöhen sich die Mietsätze, erhöhen sich entsprechend die Tagessätze der Tagespflege.

Nachdrücklich wies Gemeinderätin Ingrid Tillessen darauf hin, dass bei Beratungen zum Mehrgenerationenhaus der Träger der Tagespflege mehrfach am Ratstisch gewesen sei, jedoch weder der Kindergarten noch der Gemeinderat bei den Planungen "für unser Kinderhaus" einbezogen würden. Auch der Architekt habe die Krippenplanung dem Rat nicht vorgestellt. Der Bürgermeister entgegnete, das Kindergartenteam habe die Planungen gesehen und für gut befunden, mit einer kleinen Kritik bezüglich der Zugänglichkeit der Toiletten. Die Kindergartenfachaufsicht habe die Pläne abgesegnet, die nicht viel Gestaltungsspielraum ließen. Gemeinderat Ralf-Peter Hipp schlug wie Ingrid Tillessen vor, dass sich drei, vier Mitglieder des Bauausschusses, das Kindergartenteam, Bürgermeister und Architekt zusammen an einen Tisch setzen und die Pläne gemeinsam durchgehen.

Alfons Häusler unterstrich, die ursprünglichen Planungen seien mit einem finanziellen Anteil für die Gemeinde von 200 000 Euro gestartet, nun seien es 1,2 Millionen Euro. Dies habe sich dramatisch verändert. Mehrmals mahnte der Bürgermeister zur Beschlussfassung, wies auf den Grundsatzbeschluss hin und dass ein Baubeginn zeitnah folgen müsse, weil die Eltern Druck machen. Müller argumentierte: "Wir brauchen mehr Betreuung und längere Öffnungszeiten." Ingrid Tillessen konterte: "Für 2 Millionen Euro kann man noch ein bisschen Energie aufbringen." Der Kindergarten müsse mit an den Ratstisch geholt werden.

Schließlich bekräftigte der Gemeinderat nach über einstündiger Diskussion in der Sitzung den grundsätzlichen Beschluss für das Projekt unter den Bedingungen, die Detailplanungen mit den Beteiligten im Kindergartenbereich zu optimieren. Außerdem wurde die Verwaltung gebeten, ein Konzept zur Finanzierung mit Blick auf die knappe Haushaltslage und einen Mietvertrag vorzulegen. Clemens Veeser stimmte gegen den Beschluss, acht Gemeinderäte stimmten dafür, vier Räte enthielten sich.

