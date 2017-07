Wald Gewitterpech und in jeder Hinsicht eitel Sonnenschein beim Walder Dorffest

Zwar säuft das Festgelände am Samstag fast ab, doch am Sonntag dreht sich die Welt dann wieder: Mit einem tollen Rahmenprogramm und den beliebten Gaudispielen erleben die Walder ein richtig schönes Dorffest.

Wald – Mit Sonnenschein und heißen Temperaturen sind die Veranstalter des zweitägigen 27. Dorffestes am Sonntag für den Gewittereinbruch am Samstagabend entschädigt worden. Am Vorabend hatte Alexander Jäger vom Vorstand der Vereinsgemeinschaft aufgrund eines starken Gewitters mit heftigem Regen im Namen des unmittelbar einberufenen Unwetter-Krisenstabes gegen 21.30 Uhr den Festgästen empfohlen, das Festgelände zu verlassen. Das Bleiben geschehe auf eigene Gefahr. Viele Gäste hatten in den Bewirtungszelten Unterschlupf gesucht.

Am Sonntag strömten bereits um die Mittagszeit zahlreiche Festgäste auf das Festgelände. Die engere Zeltaufstellung mit dem Gefühl, überall nah am Geschehen zu sein, kam gut an. Norbert Veeser aus Ringgenbach hatte ein Schattenplätzchenen im Kreis seiner Verwandtschaft gefunden und sagte: "Das Walder Dorffest ist klein und gemütlich. Man trifft immer nette Leute". Der ehemalige Walder Harald Koch, der nun in Freiburg lebt, verband seinen Heimatbesuch mit zwei kulturellen Highlights: Bregenz und Dorffest.

Aufgrund des Gewitters und starken Regens am Samstagabend hatten die Veranstalter, die Vereinsgemeinschaft Wald und die mitwirkenden Vereine, reagiert. Jürgen Krall trug am Sonntagvormittag auf dem Festgelände eine Schicht Hackschnitzel auf, damit die Festgäste trockenen Fußes von Zelt zu Zelt und Attraktion zu Attraktion kamen. Viele Nachwuchsmagier scharte der Comedyzauberer Mischter Toscana um sich. Die Kinder streckten den Finger als imaginären Zauberstab in die Luft und sprachen mit ihm den Zauberspruch: "Simsalabim, Trick hau hin".

Die vielfältigen Speisenangebote der Walder Vereine fanden enorme Nachfrage. "Tolle Spiele", so Berlinde Homberger und Sales Hipp, hatte die CDU-Ortsgruppe mit einfachen Mitteln für das beliebte Gauditurnier vorbereitet. Vom Banktransport über Gummistiefelweitwurf, Kistenwettlauf, Stelzenlauf, Hindernisparcours mit Hasenjagd bis hin zu einer an der Geburtsvorbereitung angelehnten Wasserbombenwurf gingen die sieben Gruppierungen mit geballter Intelligenz, Geschick und Kraft in den Wettkampf. "Habt ihr was gegen die Zuschauer?" rief Moderator und Bürgermeister Werner Müller, als gleich eine Serie Wasserbomben des Narrenvereins Hippetsweiler über das Spielfeld in die dichten Zuschauerränge ging. Als "Gewinner der Goldmedaille und Champions" wurde die Malteser Jugend aus Wald zum Sieger des Gauditurniers gekürt, gefolgt von der Landjugend Sentenhart und dem Musikverein Wald.

Unwetter

Bildergalerie im Internet:

Alexander Jäger vom Vorstand der Vereinsgemeinschaft Wald hatte den Festgästen bei starkem Gewitter empfohlen, das Festgelände zu verlassen. Die Zehn-Dörfer-Halle wurde als mögliche Notunterkunft geöffnet. Jäger unterstrich, wer bleibe, tue dies auf eigene Gefahr und wies auf die Gefahr durch Blitze hin. Dies hatte der einberufene Krisenstab, bestehend aus Bürgermeister Werner Müller, Feuerwehrkommandant Florian Brucker, dem Ortsbeauftragten des Malteser Hilfsdienstes Wald, Michael Fox und Alexander Jäger sowie Ralf Burth vom Vorstand der Vereinsgemeinschaft festgelegt. (sah)