Wald Gemeinde Wald nimmt weniger Kredite als geplant auf

Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung den Haushalt 2017 verabschiedet. Seit Einbringung des Planwerks im Dezember gab es 15 Änderungseinträge.

In der ersten Sitzung des neuen Jahres hat der Gemeinderat einstimmig den Haushaltsplan und die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen, ebenso die Haushaltspläne für die Eigenbetriebe Wasser und Abwasser. Der Haushaltsplan wird festgesetzt in Einnahmen und Ausgaben von rund 7,77 Millionen Euro. Davon entfallen 5,77 Millionen Euro auf den Verwaltungshaushalt, rund 2 Millionen auf den Vermögenshaushalt. Die Kreditaufnahme liegt bei 958 000 Euro, "eine Rekordsumme", wie Bürgermeister Werner Müller diesen Betrag bezeichnete. "Trotzdem sind wir dankbar, von den anfänglichen 1,5 Millionen Euro Kreditsumme runter gekommen zu sein", unterstrich der Verwaltungschef.

Die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer bleiben unverändert. Kämmerer Joachim Grüner ging nachfolgend auf die gravierenden Änderungen ein. Der Gemeinderat habe nach der Einbringung des Haushalts in der vergangenen Dezembersitzung 15 Änderungseinträge eingereicht.

Gemeinderat Michael Riegger (CDU), der an der Sitzung nicht teilnehmen konnte, hatte den Antrag eingereicht, am Busbahnhof in Wald eine öffentliche Toilette einzurichten, und bat darin um Bereitstellung der erforderlichen Mittel. Eine öffentliche Toilette würde vorneweg 60 000 Euro kosten, die Folgekosten liegen zwischen 3000 und 5000 Euro jährlich, gab der Bürgermeister zu bedenken. Jakobswegpilger und Gäste könnten die Rathaustoilette sowie jene im benachbarten Pfarrheim benutzen. Er wisse nicht, ob man sich das antun müsse, städtische Verhältnisse in Wald zu schaffen, wandte Müller ein. Gemeinderat Clemens Veeser fragte nach, was passiere, wenn der Rat diesen Antrag ablehne.

Dann sei er für dieses Jahr gestorben, so Müller. Veeser äußerte weiterhin seine Bedenken zu eventuellen Zerstörungen der Toilette. Wenn diese Toilette benutzt werde, sollte sie auch täglich gereinigt werden, lautete ein weiteres Argument von Veeser. Rieggers Antrag fand im Gremium keine Zustimmung.

Dem Antrag von Ralf-Peter Hipp bezüglich der Erhöhung des Betrages von 1000 Euro auf 1300 Euro für Geräte und Ausstattung im Kindergarten Wald stimmte der Rat zu. Den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung im aktuellen Jahr setzte der Gemeinderat mit Einnahmen und Ausgaben mit je 851 550 Euro fest. Im Erfolgsplan werden Erträge und Aufwendungen mit je 276 550 Euro und im Vermögensplan Einnahmen und Ausgaben von je 575 000 Euro festgesetzt. Es sind keine Kredite und Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

Bei den Investitionen sei "nichts Spektakuläres vorgesehen", gab die Verwaltung an. Der Schuldenstand soll zum Jahresende auf 672 379 Euro gesenkt werden. Im Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung für 2017 liegen die Einnahmen und Ausgaben bei je rund 1,363 Millionen Euro. Für Investitionen wird ein Kredit von 136 000 Euro aufgenommen. Für die Erschließung der Abwasserbeseitigung der Erweiterung des Gewerbegebietes Geißwiesen, die Baugebiete Sägeweiherwiesen und Hürsten II und Kanalsanierungen werden 170 000 Euro eingestellt.

Investionen 2017

Für den Bau des Mehrgenerationenhauses sind eine Million Euro bereitgestellt und für den Kreisverkehr zum Annenesch IV 250 000 Euro. 100 000 Euro sind im Hochwasserschutz Sägeweiherwiesen eingeplant. Für die Erschließung des Gewerbegebiets Geißwiesen II, des Baugebietes Hürsten II und für das Baugebiet Sägeweiherwiesen sind jeweils 50 000 Euro veranschlagt. Für die Dienst-und Schutzausrüstung der Feuerwehr gibt es 15 000 Euro. Die Technik in der Zehn-Dörfer-Halle wird mit einem Gesamtaufwand von 320 000 Euro erneuert. (sah)