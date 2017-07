Wald Freude an Heimschule Kloster Wald über "sagenhaften" Abischnitt

Alle 63 Abiturientinnen der Heimschule Kloster Wald haben ihre Hochschulreife bestanden. Das feierten sie gemeinsam mit Eltern und Familienmitgliedern bei einer Feierstunde. Schulleiterin Anita Haas lobte den "sagenhaften" Gesamtdurchschnitt von 2,2. Besonders freuten sich Emily Weber aus Sauldorf und Teresia Ehrenmann aus Rengetsweiler bei Meßkirch: Sie schlossen ihr Abitur mit der Note 1,0 ab.

Wald – 63 junge Frauen haben ihr Abitur an der Heimschule Kloster Wald gefeiert. In einer Feierstunde in der Schulturnhalle überreichte ihnen Schulleiterin Anita Haas ihre Zeugnisse. "Die Mühen haben sich gelohnt und erfreulicherweise haben alle bestanden", berichtete die Schulleiterin. Der Abiturdurchschnitt liege bei "sagenhaften" 2,2. 27 Abiturientinnen legten ihr Abitur mit einer Eins vor dem Komma ab. Beste Absolventin nach Punkten mit der Note 1,0 ist Emily Weber aus Sauldorf, dicht gefolgt von Teresia Ehrenmann aus Meßkirch-Rengetsweiler mit ebenfalls 1,0.

Für ihre herausragenden Leistungen wurden Abiturientinnen mit Sonderpreisen belohnt. Antonia Mortsch erhielt den Scheffelpreis; Teresia Ehrenmann, Aurelia Fiederer, Miriam Holl, Stefanie Rösch und Emily Weber einen Latein-Preis. Der Französisch-Preis ging an Emily Weber. In Englisch gab es für Anna Michalsen und Lea Knoch einen Preis. Elisabeth Großmann bekam einen Preis in Religion. Der Mathematik-Preis ging an Nicole Pries, den Preis in Physik übergab Haas an Annika Schrader. Eine Urkunde der Deutschen Physikalischen Gesellschaft erhielt Bryndis Kern. Mit dem Sozialpreis der Heimschule honorierte die Schulleiterin das Engagement von Fabia Hirschle, Charlotte Schubert und Emily Weber. Sie hatten Projektwochen und den Adventsbasar organisiert, sprangen beim Sport-Abi ein und brachten viele Ideen ein, begründete Haas.

Die Abiturientinnen umrahmten ihre Feier selbst musikalisch. In ihrer Ansprache betonte die Schulleiterin, dass das Leben kein Wunschkonzert sei, sondern dass es manche harte Nuss zu knacken gebe. Sie dankte allen, die die Schülerinnen durch ihr verantwortungsvolles Wirken zum Abitur begleiteten und gedachte auch der Gründerinnen der Heimschule, Sr. Sophia und Sr. Lioba, die "dieses Juwel" geschaffen hätten. Deren guter Geist sei von vielen Menschen mehr als 70 Jahre weitergetragen worden. "Die Welt liegt vor euch und wartet auf euch", ging Haas auf die glänzenden beruflichen Aussichten für Frauen ein. Die Zugehörigkeit zum Zirkel der Urwälderinnen sei ein besonderer Schatz. "Urwälderinnen sind gestandene Frauen in der Industrie sowie im Erziehungs-und Bildungswesen, sind Ärztinnen, Juristinnen, Künstlerinnen und mehr", unterstrich die Oberstudiendirektorin.

Ursula Heinzelmann, Elternbeirätin und Mutter, dankte im Namen der Eltern: "Viele Menschen haben dazu beigetragen, dass unsere Mädchen hier eine tolle Zeit hatten und haben." Den Abiturientinnen gab sie auf den Weg: "Geht mit Optimismus in eure Zukunft." Im Namen der Abiturientinnen unterstrichen Fanny Woelke und Lea Knoch, dass die Jahre in Wald alle sehr geprägt haben. "Wir werden und müssen Verantwortung übernehmen", versprachen Woelke und Knoch mit Blick auf die Weltproblematik. Über das eigene Leben hinaus könnten sie etwas als Autoren der Weltgeschichte bewirken.

Abiturientinnen 2017

Sauldorf: Hannah Horn, Emily Weber; Meßkirch: Teresia Ehrenmann; Krauchenwies: Bryndis Kern; Ostrach: Madita Brodmann, Maren Müller; Herdwangen-Schönach: Natascha Reddemann; Hohenfels: Sarah Lehmann; Illmensee: Nicole Pries, Fabienne Bilgram; Owingen: Olga Ferenschild, Lydia Großmann, Mareike Schnee, Carolin Vöhringer; Überlingen: Julia Braun, Lou Hillebrand, Katharina Kitt, Emily Metzner, Anna Michalsen, Antonia Mortsch und Diana Wielath; Stockach: Fabia Hirschle, Laura Sieber, Antonia Stark; Salem: Annika Schrader, Luna Stöcker;Herbertingen: Melissa Tadler; Uhldingen-Mühlhofen: Linda Hilzenbecher, Elena Knaus, Lea Knoch, Charlotte Schubert, Riccarda Selegrad; Mengen: Tina Löser, Sara Bix; Frickingen: Eva Handl, Lea Handl, Anika Heinzelmann, Chiara Meier-Wichmann; Markdorf: Hannah-Marie Härle; Meersburg: Julia Laubenberger; Inzigkofen: Aurelia Fiederer; Sigmaringen: Jette Premer, Stefanie Rösch, Sophia Schütz; Sigmaringendorf: Miriam Holl; Bad Wurzach: Maria-Leopoldina von Waldburg-Zeil; Gerzen: Berenice von Montgelas; Heidelberg: Anna Göbes; Hagenbach: Renee-Michelle Tropf; Rottenburg: Cecily Merkle; Rodersdorf: Theresa Engelhardt; Niederfüllbach: Pauline von Pezold; Mühlethal: Elisabeth Hannah Grossmann; Zeitlofs: Albertine Freiin von Thüngen; Berlin: Wiebke Balster und Clara Göler; Dortmund: Lena Neuhaus; Saarbrücken: Pauline Brinkmann; München: Cecilia Gräfin von Keyserlingk und Fanny Woelke; Tägerwilen: Julia Egloff; Monza: Arianna Heinzmann; Nanjing: Shuchen Di.