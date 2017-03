Bei der Hauptversammlung des FV Walbertsweiler-Rengetsweiler (FV WaRe) wurde Fidelis Krall für sein vielfaches Engagement zum ersten Ehrenmitglied des Vereins ernannt.

Im sachlich, ruhigen und warmherzigen Ton einer erfolgreichen Firma verlief im Vereinsheim die Hauptversammlung des FV Walbertsweiler-Rengetsweiler. "Der Stand der Dinge um die Firma FV WaRe", wie Ralf Burth, im dreiköpfigen Vorstand für Events zuständig, den Verein in seiner Eröffnungsrede bezeichnete, wechselte nach den Bekenntnissen zum Fußball mit seinen Mannschaften und Tabellenplätzen zu einer Ehrengala ersten Ranges: Erstmals in der fast 90-jährigen Geschichte wurde ein Mann mit klarer Sicht auf die Dinge im Walbertsweiler Fußball zum Ehrenmitglied ernannt. Vor versammelter Mannschaft, Trainern, ehemaligen Spielern und Bürgermeister Werner Müller ernannte Burth, nach Annahme durch die Versammlung, Fidelis Krall zum Ehrenmitglied. "Für Fidelis Krall gibt es keine Probleme, es gibt nur Aufgaben", erklärte das Vorstandsmitglied in seiner Laudatio. In solch einem Moment der Unaufschiebbarkeit sei auch der FV WaRe geboren worden. Eine Glücksgeschichte für die Vereine FC Walbertsweiler und SV Rengetsweiler.

"Was die junge Truppe der ersten Mannschaft leistet, ist wirklich super", informierte dann der Spielausschussvorsitzende Peter Weiß über die sportlichen Belange. Trotz einiger verletzter Spieler stehe das Team nach 20 Rundenspielen in der Landesliga auf dem 7. Tabellenplatz. Dreimal wöchentlich trainiere das Duo Joachim Ruddies und Bernd Ott mit den Spielern. Den Beiden galt sein Riesenlob, denn miit ihnen habe die Mannschaft eine Stabilität erreicht, die einen Abstieg schier unmöglich mache. Auch für die zweite Mannschaft, die aktuell einen dritten Tabellenplatz belegt sowie die dritte Mannschaft, die auf Tabellenplatz zwei steht, gab es nur lobende Worte zu hören.

Im Jugendbereich werden von Jan Schlachter rund 110 Kinder und Jugendliche als Talentschmiede für die aktiven Mannschaften ausgebildet. Peter Weiß Dank ging auch an das Vorstandstrio, deren enormern Aufwand man gar nicht genug würdigen könne: "Im Verein läuft alles in die richtige Richtung". Ein riesiges Pensum leistet Jan Schlachter in der Jugendabteilung, wo man acht Mannschaften von der A-Jugend bis zu den Bambinis hat. Die bisherige Spielgemeinschaft der A- und B-Jugend mit dem VFR Sauldorf, dem SV Meßkirch und dem SV Kreenheinstetten, erklärte Burth, sei von Kreenheinstetter Seite gekündigt worden, wobei man aber im Gespräch bleibe. Um den immer teurer werdenden Spielbetrieb aufrecht zu erhalten, meinte Burth, sei er als Eventmanager gefragt gewesen und zwar im Organisieren von zwölf Veranstaltungen. Kassierer Alexander Fox berichtete von einem Verlust von 4772 Euro, denn allein für die Reparatur des Rasenmähers habe er mehr als 5000 Euro überwiesen.

Zur Reparatur und den gigantischen Leistungen meldete sich Bürgermeister Werner Müller mit "einer guten Botschaft von Seiten der Gemeinde". Die Kommune will sich nach Angaben des Rathauschefs an den Kosten für die Mäherreparatur beteiligen. Müller wies auf die erhöhten Anforderungen an die Vereine seitens des Finanzamtes und neuerdings auch der EU hin. Er bezeichnete den FV WaRe als Aushängeschild der Gemeinde, wobei Verwaltung, Gemeinderat wie Bürgerschaft genau wüssten, was man an dem Walbertsweiler Sportbetrieb habe. Grüße und Dankesworte kamen vom Vorsitzenden des SV Rengetsweiler, Gerhard Speh und vom stellvertretenden Ortsvorsteher von Rengetsweiler, Herbert Alber.

FV WaRe

Der 237 Mitglieder starke Fußballverein FV WaRe wird von Markus Droxner, Ralf Burth und Alexander Fox als gleichberechtigte Vorsitzende zusammen mit Gerhard Speh vom SV Rengetsweiler geführt. Die erste Mannschaft spielt in der Landesliga Südbaden. Verantwortlich für die 13 Jugendmannschaften mit 110 Kindern und Jugendlichen ist Jan Schlachter. Der Verein stellt für die Rundenspiele fünf Schiedsrichter. Gespielt wird in der Marco-Sport-Arena von Walbertsweiler und im Waldstadion Rengetsweiler. (fah)