Wald Ein königlicher Abschied für Trainer Ruddies

Mit einer besonderen Feierstunde verabschiedete sich der FV Walbertsweiler-Rengetsweiler (FV WaRe) auf dem Sportplatz in Walbertsweiler von seinem langjährigen Trainer Joachim Ruddies.

Das letzte Rundenspiel in der Landesliga Südbaden des FV Walbertsweiler-Rengetsweiler (FV WaRe) gegen SpVgg. F.A.L. endete nach einem mittelmäßigen Spiel mit einem beide Seiten zufriedenstellenden 2:2 und dem sechsten Tabellenplatz für den FV WaRe. Der Verein aus den drei Vereinsorten Frickingen, Altheim und Lippertsreute ist ein alter Bekannter im Ringen um die besten Plätze. Beide hatten tabellenmäßig nichts mehr zu verlieren. Was ihnen entglitt, war ihr Trainer Joachim Ruddies. Den nahm der Gegner einfach mit ins Salemer Tal. Dort will er den Fußballverein weiterentwickeln und manchen Hebel ansetzen, um einen Tabellenplatz im oberen Drittel zu erreichen. Nach fünf Jahren einer äußerst erfolgreichen Trainerarbeit beim FV WaRe mit Aufstieg im zweiten Anlauf aus der Kreisliga Bodensee A in die Bezirksliga mit Aufstieg in die Landesliga hat sich Ruddies höchste Wertschätzung beim Verein, bei seiner Mannschaft und beim treuen Publikum erarbeitet. Sein Nachfolger als Spielertrainer ist Stefan Bach (30) aus Engelswies, Spielertrainer beim TSV Benzingen, Bezirksliga Zollern. Aktuell hat der FV WaRe neben den aktiven Teams auch 13 Jugendmannschaften gemeldet.

Der für seine ungewöhnlichen Einfälle geradezu berüchtigte Fidelis Krall und Markus Droxner vom Vorstand hatten sich eine königlich anmutende Feierstunde in der Marco-Sportarena einfallen lassen. Mit dem Abpfiff des Spiels eilten die Spieler zu einer am Spielfeldrand abgestellten Sänfte, um sie Ruddies anzutragen. Mit kurzem Kopfschütteln nahm dieser an, was ohnehin nicht abzuwenden war, und setzte sich in den mit roten Tüchern geschmückten Thron, um sich über den Platz tragen zu lassen. Fidelis Krall erinnerte an vergangene Tage mit einem Trainer, der die Mannschaft in der Landesliga hielt, so wie er es zu Beginn seiner Tätigkeit als Erfolgstrainer des FV WaRe Krall versprach: "Mit dieser Mannschaft spiele ich in der Landesliga", was das Publikum mit großem Klatschen aufnahm. "Dafür gebühren dem Fußballkönig Ruddies und der Mannschaft allergrößte Anerkennung und Respekt." "Das Schöne am Ende, die Mannschaft bleibt dem Verein erhalten", sagte Markus Droxner abschließend.

FW WaRe

Der 237 Mitglieder starke Fußballverein wird von Markus Droxner, Ralf Burth und Alexander Fox als gleichberechtigte Vorsitzende zusammen mit Gerhard Speh vom SV Rengetsweiler geführt. Die 1. Mannschaft spielt in der Landesliga Südbaden. Verantwortlich für die 13 Jugendmannschaften mit 110 Schülern und Jugendlichen ist Jan Schlachter. Der Verein stellt für die Rundenspiele fünf Schiedsrichter. Gespielt wird in der Marco-Sport-Arena von Walbertsweiler und im Waldstadion Rengetsweiler. Informationen zum Verein unter: www.fvware.de