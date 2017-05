Wald Die Galerie "Kunst am Ried" in Ruhestetten stellt zur Saisoneröffnung eine neue Ausstellung vor

Vier Künstler zeigen Bilder und Stahlinstallationen im Außengelände.

Wald – Die am Sonntag in der Galerie „Neue Kunst am Ried“ in Ruhestetten eröffnete Schau dürfte für Susanne und Cornelius Hackenbracht sowie zahlreiche Besucher zu der wohl schönsten Ausstellung im inzwischen zwanzigsten Jahr geworden sein. Die Ausstellung läuft unter dem Titel „Eisen-Spiel“. Der Erfolg darf ohne große Umschweife den vier ausstellenden Künstlern und dem gerade 20 Jahre zählenden Mathias Hackenbracht als glänzendem Laudator zugeschrieben werden.

Mit der ihm eigenen Wahrnehmung stellte er die Künstler und ihre Werke unter den einladenden Oberbegriff „Kunst hat etwas Königliches, es ist erlebenswert“. Die Illusion der Kunst bedeute Spiel mit dem Material, Spiel bedeute Kreativität und Neuerschaffung. Erstmals stellt seine Mutter Susanne Hackenbracht unter ihrem Künstlernamen Zazo zwei großflächige abstrakte Bilder aus. Till Schilling aus Pfullendorf hat wie die weiteren Künstler in die Ausstellung das Thema „Macht und Machtlosigkeit“ künstlerisch hineinentwickelt.

In fünf Gemälden hinter ausgeschnittenen Schlüssellochsilhouetten als Videoanimation dargestellt, ist der weißgewandete Künstler mit Sonnenbrille ein in Bewegung und Sicht stark eingeschränkter Mensch. So schwingt er etwa an einem in den Bildvordergrund gerückten Seil. Aus einem feingliedrigen Baum heraus umwickelt er sich mit Bändern zu einer Mumie. Schilling zeigt im Besonderen die Machtlosigkeit des Einzelnen vor einer unbekannten Macht, zum Beispiel indem ein hinter raumhohen Gitterstäben eingeschlossener Gefangener in einem Treppenhaus auf einem Stuhl sitzend seine Zeit bewegungsarm aussitzt.

Mit Helmut Melber aus Schaffhausen und Hansjörg Beck aus Illmensee kommt das Ausstellungsthema „Eisen-Spiel“ in rostigen Kunstgeschöpfen zum Tragen. Melber, so der Laudator, sammle rostige und als ästhetisch schön zu betrachtende Stahlteile, durch die das Spiel mit dem Eisen königlich leicht wirke. Im Freigelände hat der Künstler aus der Kette eines Baggers einen Torbogen aufgestellt. Verfremdet in seiner Kunst könnte er so an einem Schloss, an einer Kathedrale oder an einem Stadttor angebracht sein. In seinem kettengleichen Lauf um ein Tor mit offenem Abschluss stehe diese Installation für königliche wie bürgerliche Macht und passe bestens zum Ausstellungsthema Eisen-Spiel, so der Laudator. Wie Melber arbeitet auch Hansjörg Beck aus Illmensee mit rostigen Stahlinstallationen. Objekte, so Hackenbracht, die sich auf einer Kugel gleitend federleicht im Wind oder von Hand angestoßen drehen. Dies führte Cornelius Hackenbracht im Freigelände an einer aufsteigenden Spirale mit Trichter vor. „Ich habe viele Dinge gefunden, die nichts geworden sind oder die beim Hersteller als Abfall liegen blieben“, erklärte Beck. Für Elisa Kurz aus Überlingen verarbeitet Beck nichtssagende Schrottteile in Objekte mit einem gehörigen Schuss Leben des drehenden Moments.

Die Ausstellung

