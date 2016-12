Wald Bürgermeister Werner Müller kandidiert für vierte Amtszeit

Er will's noch mal wissen: Der amtierende Bürgermeister Werner Müller kandidiert für eine vierte Amtszeit. Der Gemeinderat legte die Eckdaten für die Wahl fest – sie wurde auf 26. März 2017 terminiert.

Die Bürgermeisterwahl im kommenden Jahr stand zwar als letzter Punkt auf der Tagesordnung der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres, enthielt jedoch die aufsehenerregendste Neuigkeit des Abends: Der amtierende Bürgermeister Werner Müller stellt sich bei der Bürgermeisterwahl 2017 erneut zur Wahl. Seit 1993 ist Müller Bürgermeister der Zehn-Dörfer-Gemeinde.

"Ich werde mich im Frühjahr für eine neue Amtszeit zur Wahl stellen", verkündete er. Bislang hatte der Bürgermeister bei allen Fragen zu einer erneuten Kandidatur auf eine Antwort "zu gegebener Zeit" verwiesen. Müller blickte zurück auf siebeneinhalb arbeitsintensive, bewegte und spannende Bürgermeisterjahre zurück, die von großer Bautätigkeit, Investitionen und Bauprojekten geprägt waren, von denen er exemplarisch einige aufzeigte. Weitere "Dinge seien in der Pipeline" – der Kreisel am Ortseingang zum Anschluss der Erweiterung des Gewerbegebietes, Neubau einer Kinderkrippe, Ausbau Römerstraße in Sentenhart und Berghag in Hippetsweiler und die Planung der Neubaugebiete. Diese Investition sind notwendig für die Gemeinde, um diese zukunftsfähig, liebens-und lebenswert zu halten.

Müller dankte für die vertrauensvolle, konstruktive Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat und dem Rathausteam. Er möchte die Arbeit noch ein paar Jahre weiterführen und würde sich über die Zustimmung des Gemeinderats und Rathausmitarbeiter freuen, betonte er. Folgend verließ der Verwaltungschef den Rathaustisch und überließ seinen Stuhl Bürgermeisterstellvertreter Clemens Veeser, der diesen Tagesordnungspunkt weiter leitete.

Der Gemeinderat legte die von der Verwaltung vorgeschlagenen Eckdaten für die Bürgermeisterwahl fest. Als Wahltag wurde Sonntag, 26. März 2017 festgelegt, für eine etwaige Neuwahl Sonntag, 9. April. Die Stellenausschreibung für den Posten des Bürgermeisters der Gemeinde Wald wird in der ersten Ausgabe des Staatsanzeigers 2017 ausgeschrieben. Der Gemeinderat stimmte dem von Gemeindeamtsrat Michael Wenzler vorgetragenen Wortlaut der Stellenanzeige zu. Die Einreichungsfrist für die Bewerber endet am Freitag, 3. März, 18 Uhr.

Clemens Veeser bat darum, seine Person in der Vorschlagsliste für den Gemeindewahlausschuss durch seinen Fraktionskollegen Ralf-Peter Hipp (UL) zu ersetzen. Das Gremium stimmte dem Vorschlag zu und wählte Hipp einstimmig zum Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses. Sein Stellvertreter ist Bürgermeister-Stellvertreter Gerhard Lohr (CDU). Beisitzer sind Bürgermeister-Stellvertreterin Ingrid Tillessen (CDU) und Gemeinderätin Jutta Krall (Freie Wähler Vereinigung). Die Gemeinderäte Alfons Häusler (UL) und Gemeindeamtsrat Michael Wenzler sind stellvertretende Beisitzer. Bei einer öffentlichen Kandidatenvorstellung in der Gemeinde sollen sich die Bewerber für die Bürgermeisterwahl den Bürgern vorstellen.