Wald Arbeiter wird bei Unfall schwer verletzt

Bei Dacharbeiten in Wald brach ein Arbeiter durch eine Platte und stürzte vier Meter tief auf einen Estrichboden. Der Mann wurde beim Sturz schwer verletzt.

Ein Arbeiter brach am Montagnachmittag bei Dacharbeiten in der Straße "Im Oberndorf" vermutlich aufgrund Unachtsamkeit durch eine von ihm montierte Platte und fiel etwa vier Meter tiefer auf einen Estrichboden, informiert die Polizei. Durch den Sturz verletzte sich der Mann derart, dass er mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Ob bei den Arbeiten gegen Sorgfaltspflichten verstoßen wurde, ist nun Gegenstand der laufenden polizeilichen Ermittlungen.