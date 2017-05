Wald Anton Grohm aus Pfullendorf feiert in Wald seinen 80. Geburtstag

Der vielseitige Handwerksmeister und Unternehmer Anton Grohm aus Pfullendorf verbringt seinen Lebensabend in St. Bernhard

Im Oktober 2016 zog Anton Grohm aus seiner ans Herz gewachsenen Heimatstadt Pfullendorf nach Wald, um im Seniorenheim St. Bernhard eine neuen Heimat zu finden. Gut eingewöhnt, feierte er in seinem mit Familienerinnerungen geschmückten Zimmer nun seinen 80. Geburtstag. Seine Gesundheit, sagt der Jubilar, könnte besser sein, aber dank der guten und liebevollen Pflege im Heim, fühle er sich bestens aufgehoben. Morgens besuchte ihn Ingrid Tillessen als stellvertretende Bürgermeisterin von Wald, um ihm die Grüße der Gemeinde zu übermitteln, mittags klopfte seine Familie an die Tür, um zu feiern.

Der Jubilar wurde 1937 als drittes von vier Kindern in Pfullendorf geboren. Dort besuchte er die Volksschule und erlernte den Beruf als Schlosser. Er sei ein sehr sportlicher junger Mann gewesen, erklärt er im Gespräch mit dem SÜDKURIER, dass er im Turnverein ein guter Geräteturner war. Während der Gesellenzeit stellte er mit seinem Bruder Hans im eigenen Betrieb Heizöltanks her und in der Werkstatt in der Uttengasse wurde bis in die späten Abendstunden hinein gehämmert, gebogen und geschweißt. Mit der Meisterprüfung als Schlossermeister habe es ihn nach Basel gezogen, um weitere Berufserfahrungen zu sammeln. In Konstanz verliebte er sich in seine Frau Mathilde, die er 1964 heiratete. Ein Jahr später gründete er in Pfullendorf die eigene Schlosserei, dessen Büro von Ehefrau Mathilde geführt wurde. Mitte der 1970er Jahre erwarb er den Meistertitel zum Zentralheizungs- und Lüftungsmeister. Meisterlich nun bestens gerüstet, habe er seine Kunden fachlich betreut, von der Planung bis zur Ausführung von Heizungsanlagen.

Im Jahr 1987 wagte der Jubilar noch einmal den Weg in ein neues Berufsfeld und stieg mit einem Heizöltankwagen ins Ölgeschäft ein. Sein freundliches Auftreten brachte ihm einen Kundenstamm von Pfullendorf bis zum Bodensee ein. Vor zwei Jahren erhielt Anton Grohm von der Handwerkskammer Sigmaringen eine Urkunde für das 50-jährige Betriebsjubiläum. Vor einem Jahr sei es dann Zeit für den verdienten Ruhestand geworden, erklärte Grohm, dass er in der Familie mit den vier Töchtern stets großen Rückhalt erfahren habe. In der seltenen Auszeit war die Familie im eigenen Wohnwagen unterwegs. Ein schwerer Schlag war für ihn der allzu frühe Tod seiner Frau Mathilde. Der Jubilar ist inzwischen Opa von drei Mädchen und bald kommt das vierte Enkelkind zur Welt. "Mal sehen, ob es dieses Mal ein Junge wird", freut sich Anton Grohm jetzt schon.