Wald Anschlusses an Erdgasnetz als Meilenstein in der Energiehistorie

Anschlusses an Erdgasnetz als Meilenstein in der Energiehistorie

Das Fackelfest zur Einweihung des Anschlusses an das Erdgasnetz markiert für die Gemeinde Wald ein weiteres wichtiges Stück Infrastruktur.

Wald (sah) Anlässlich des Anschlusses von Wald an das Erdgasnetz haben die Netze-Gesellschaft Südwest und die Gemeinde gemeinsam mit den Bürgern, Anwohnern, Gemeinde-und Ortschaftsräten im Foyer der Zehn-Dörfer-Halle gefeiert. Das Fackelfest symbolisiert den Start der Erdgasversorgung in Wald. "Sobald Gas auf dem Rohr drauf ist, machen wir ein Fackelfest, um der Bevölkerung zu zeigen, das Erdgas in der Gemeinde angekommen ist", erläuterte Stefan Weis vom Konzessionsmanagement der Netze-Gesellschaft diese lang gehegte Tradition.

Bürgermeister Werner Müller entzündete die Fackel vor der Zehn-Dörfer-Halle unter den Blicken von rund 70 Gästen. Mit dem Erdgasnetz wurde in Wald ein weiteres wichtiges Stück Infrastruktur geschaffen. "Ein Meilenstein in der Energiehistorie von Wald", sagte Müller. Er unterstrich, dass es manchmal ein bisschen länger dauere, bis ein guter Gedanke zum Erfolg führe. Bereits vor zehn Jahren habe die Gemeinde damit begonnen, sich Gedanken über eine Erdgasversorgung zu machen. Im November 2014 wurde nun der Konzessionsvertrag mit der Netze Südwest geschlossen. Im vergangenen Jahr wurde neben der Fernwärmeversorgung parallel eine Erdgasversorgung in Wald aufgebaut.

Das Gemeindeoberhaupt hob den Mehrwert für die Bürger hervor. Mit dem Leitungsbau wurde auch der Breitbandausbau verknüpft. Stefan Weis unterstrich die lange Tradition der Fackelfeste. Netze Südwest habe mittlerweile rund 100 Konzessionen mit Kommunen abgeschlossen. Die Zubringerleitung des Erdgasnetzes von Pfullendorf nach Meßkirch beträgt rund 14 Kilometer. Um das Ortsnetz von Wald zu versorgen, wurden bis dato in Wald 3300 Meter Leitungen verlegt, weitere 900 Meter sind für dieses Jahr geplant, ebenso 1600 Meter in Walbertsweiler. Aktuell gibt es 40 Anschlussnehmer in Wald. Die Jugendkapelle Wald unter der Leitung von Karl-Josef Hübschle umrahmte die Feier schwungvoll. Luisa Hahnke von der der Jugendkapelle zog als Glücksfee bei der Verlosung eines Gasgrills den Gewinner Siegfried Halmer aus Walbertsweiler.