Wald Alexander Krall ist neuer Zunftmeister der Walfgoischter

Einstimmig votierten die Mitglieder der Waldgoischter für den vorgeschlagenen Kandidaten. Der Narrenverein wählte Alexander Krall zum neuen Zunftmeister.

"Kurz und knackig", wie es der Vorsitzende des Narrenvereins Waldgoischter Wald Robin Fox versprochen hatte, verlief die erste Sitzung unter seiner Regie. Insgesamt waren nur 21 Mitglieder zur Versammlung ins Feuerwehrhaus gekommen. Dies sei wahrscheinlich der kurzfristigen Veröffentlichung im Gemeindemitteilungsblatt geschuldet, vermutete Fox.

Da der bisherige Zunftmeister Robin Fox vor wenigen Wochen in der Jahreshauptversammlung zum Vereinsvorsitzenden gewählt wurde, galt es in dieser Sitzung nun, den Posten des Zunftmeisters neu zu besetzen. Einstimmig votierten die Mitglieder für den vorgeschlagenen Alexander Krall aus Wald-Kappel, der im Vorfeld erklärt hatte, sich in Abwesenheit wählen zu lassen. "Er wird es gut machen, da habe ich keine Bedenken", freute sich Fox. Krall wird das Waldgoischter-Zunftmeister-Duo mit Philipp Häusler komplettieren.

Eine gute Nachricht hatte Robin Fox für die Mitglieder. Die Buskosten zu den Umzügen werden in dieser Saison komplett vom Verein übernommen. Waldgoischter-Mitglied Karl-Stefan Häusler schlug vor, die Teilnahme an Umzügen künftig von den Zunftmeistern organisieren zu lassen. Zum einen haben die Zunftmeister die entsprechenden Kontakte zu den anderen Narrenvereinen, zum anderen werde der Vorstand dadurch entlastet. Bei der Ausgabe des aktualisierten Narrenfahrplans regte Lucia Reiss an, jährlich zwischen der Teilnahme am Rosenmontagsumzug in Meßkirch und Pfullendorf zu wechseln. Ebenso schlug sie eine Leihplattform für Kinder-Narrenhäs vor.

Der Narrenfahrplan der Waldgoischter am Freitag, 20. Januar, mit der Freinacht in Krumbach. Am Samstag, 28. Januar, geht es zum Jubiläumsumzug nach Herdwangen. Am Samstag, 18. Februar, findet die Walder Narrennacht unter dem Motto "Zeitreise" in der Zehn-Dörfer-Halle statt. Neben der Schülerbefreiung am Schmotzigen Dunschtig und dem Kinderball am Freitag, 24. Februar, startet am Samstag, 25. Februar, um 10 Uhr der große Umzug in Wald. Am Sonntag, 26. Februar, startet der Narrenumzug in Hohentengen und am Montag, 27. Februar, das Freundschaftstreffen in Meßkirch.