Wald 150 Gäste folgen der Einladung von Kommune und Kirchengemeinden zum Neujahrsempfang

Bürgermeister Werner Müller verleiht die Landesehrennadel an Michael Fox und Anton Hübschle für ihr langjähriges Engagement im Ehrenamt.

Rund 150 Gäste haben am Sonntag beim gemeinsamen Neujahrsempfang der Kirchengemeinden und der Gemeinde Wald im Dorfgemeinschaftshaus Walbertsweiler gemeinsam das neue Jahr begrüßt. Die Schwelle zum Jahresausklang und Jahresanfang lade ein, inne und Rückblick zu halten, eröffnete Bürgermeister Werner Müller die Veranstaltung.

Für ihre langjährige Tätigkeit im Ehrenamt überreichte der Bürgermeister dem Ortsbeauftragten des Malteser Hilfsdienstes Wald, Michael Fox, und Anton Hübschle als Vorsitzendem des Männergesangvereins Glashütte-Kappel die von Winfried Kretschmann verliehene Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg. Dass die Vereinskultur in Wald noch funktioniere, unterstreiche die Tatsache, dass er bereits dreizehn Mal die große Ehre hatte, die Landesehrennadel an in den Vereinen engagierte Menschen zu verleihen, betonte der Bürgermeister. Michael Fox ist seit vielen Jahren Ortsbeauftragter. Er verstehe es meisterhaft, die verschiedenen Gruppen des Vereins wie Jungmalteser, die Theatergruppe, die eigene Fastnachtsgruppe der Malteser "Gaggerer" und den Sanitätsdienst zusammenzuhalten. Seit 2001 ist Anton Hübschle Vorsitzender des Männergesangvereins, der sich der Tradition des männlichen Chorgesanges verpflichtet habe und auch Pate des Walder Kindergartens für die Caruso-Auszeichnung für kindgerechtes Singen ist. Beide Vereine seien wichtige Bausteine im Vereinsgefüge von Wald.

Cornelia Fecht, Sprecherin des katholischen Gemeindeteams Wald, ging auf die Veränderungen durch den Weggang von Pfarrer Meinrad Huber in die Seelsorgeeinheit Ostrachtal ein. Der Aufbau einer Nachbarschaftshilfe habe oberste Priorität für den caritativen Förderverein und stelle keine Konkurrenz zu den Sozialstationen und deren Pflegedienste dar, sondern sei eine wichtige Ergänzung im nichtpflegerischen Bereich, so Fecht. Unter der Überschrift "Kirche – Gemeinschaft leben und erleben" zählte sie Beispiele auf und dankte allen Ehrenamtlichen für ihr Engagement.

"Hier stehe ich, ich kann nicht anders", mit diesem Luther-Zitat eröffnete Annette Mayerhöfer von der evangelischen Kirchengemeinde Ostrach-Wald passend zum Luther-Jahr ihre Ansprache. Sie ging darauf ein, was die evangelischen Christen im Lutherjahr erwarte und gab Einblicke in den "Alltagswahnsinn" von Pfarrerin Angelika Hofmann. Werner Müller ging auf die Gemeindestatistik ein. Erfreulich sei der Geburtenanstieg und auch der Anstieg der Zuzüge zeige, dass Wald eine attraktive Gemeinde sei, so Müller. Die Neugestaltung der Von-Weckenstein-Straße mit Kosten von rund zwei Millionen Euro sei das größte Tiefbauprojekt der Gemeinde der vergangenen Jahre. Die Sanierung, der Aufbau eines Nahwärme- und Erdgasnetzes hätten dazu geführt, dass im vergangenen Jahr nahezu jede Straße im Kernort aufgerissen worden sei. Als neue Maßnahmen nannte der Bürgermeister den Kreisel am Ortseingang und die Ausweisung neuer Baugebiete. Das Megaprojekt in diesem Jahr werde das geplante Mehrgenerationenhaus sein, das die dringend benötigten Plätze für die Kleinkindbetreuung und den Aufbau einer Tagespflege durch die Vinzenz von Paul gGmH unter einem Dach beherberge. Die Zuschussanträge für das innovative Konzept seien bereits auf den Weg gebracht.

Der Bürgermeister richtete seinen Blick auch auf die Weltpolitik. Eine neue Bedrohung für Deutschland stelle der Terror dar. Er wünsche sich ein gutes Miteinander, menschliche Begegnungen, vertrauensvolle Zusammenarbeit und öffentliche Diskussionen, so Müller. "Die Gemeinde ist gut aufgestellt und wird in Zukunft ihre Aufgaben meistern", versprach der Bürgermeister. Der Jungchor Regenbogen aus Wald unter der Leitung ihres Vizedirigenten Jonas Häuptle umrahmte den Neujahrsempfang. Die neue Line-Dance-Gruppe unter der Leitung von Armin Schlachter präsentierte sich erstmals in der Öffentlichkeit. Viele fleißige Helfer sorgten beim anschließenden gemütlichen Beisammensein für das leibliche Wohl der Gäste. Bürgermeister Müller machte auch auf die Kopie einer 250 Jahre alten Karte aus dem Staatsarchiv des Klosters Wald aus dem Jahr 1775 für die Gemarkung Walbertsweiler aufmerksam, die Heimatforscher Falko Hahn entdeckt hatte und die für den Empfang aufgehängt worden war.





Gemeinde in Zahlen