Wald 100 000 Euro Schaden bei Wohnhausbrand in Wald

Ein Schaden von über 100 000 Euro entstand bei einem Brand in einem Wohnhaus, das vermutlich in der Küche ausgebrochen ist.

Am Mittwoch gegen 19.15 Uhr wurde der Brand in der Straße "Scheueräcker" gemeldet, informiert die Polizei. Das Feuer brach vermutlich in einer Küche aus, griff auf einen Toilettenraum über und beschädigte die Decke zum ersten Obergeschoss stark. Die Freiwilligen Feuerwehren Wald und Walbertsweiler rückten mit 40 Einsatzkräften rasch an und löschten den Brand. Das Deutsche Rote Kreuz war mit den Abteilungen Pfullendorf und Wald vorsorglich mit zehn Einsatzkräften vor Ort. Die beiden Bewohner kamen bei Freunden unter, da durch den Brand die Wohnung vorerst nicht mehr bewohnbar ist. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.