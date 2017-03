Stetten am kalten Markt Zweiter Volksbank-Handball-Cup am Schulzentrum

Neunklässler am Schulzentrum in Stetten stellen Volksbank-Handball-Cup auf die Beine: Spieler von sechs Schulen kommen in die Alemannenhalle.

"WVR" – was haben diese drei Buchstaben aus dem Fachdeutsch der Schulen mit einem actiongeladenen Handballmatch zu tun? In diesem Jahr lieferten die Schüler der neunten Klasse des Stettener Schulzentrums zum zweiten Mal die Antwort auf diese Frage, nämlich: Sehr viel. Der zweite Volksbank-Handball-Cup in der Alemannen-Halle machte so allen viel Spaß: Den Schülern aus sechs Schulen der Umgebung und des Schulzentrums, den Lehrern, den ehrenamtlichen Schiedsrichtern vom TSV Stetten und den Zuschauern.

Doch zurück zum Anfang. WVR lautet das Kürzel für "Wirtschaft-Verwalten-Recht". Im Rahmen dieses Unterrichtsblocks müssen die Schüler der neunten Klassen Projekte auf die Beine stellen. Nach dem Beginn im vergangenen Jahr waren einige Neuntklässler in diesem Schuljahr wieder bereit, die zweite Auflage des Handball-Cups zu ihrem Projekt zu machen. Das Team aus Amelie Glattes, Emilie Di Fabio, Steffen Bosch, Tamara Schwörer, Joan Tissen, Jule Wagner und Nicole Hübscher waren seit einigen Monaten dabei, dieses Event auf die Beine zu stellen. Dabei hatten sie Hilfe von Sportlehrer Christian Hiller und von Angela Schmid, der Klassenlehrerin von 9.1. Der Erfolg gab den Jugendlichen Recht. Statt drei auswärtigen Schulen, machten in diesem Jahr sechs Schulen mit.

Wie Nicole Hübscher schildert, war das nicht so einfach. Denn die Schüler konnten für ihr Projekt nicht einfach in eine prall gefüllte Schulkasse greifen. Die Schülerin: "Wir mussten zunächst auch Sponsoren suchen. Allein die beiden Busse, mit denen die Schüler aus den Umlandgemeinden nach Stetten gefahren wurden, haben fast 1000 Euro gekostet." Doch die Schüler wurden nicht allein gelassen. Viele Geschäftsleute legten zusammen und schließlich war die Finanzierung gesichert. Die Sponsorensuche war das eine. Die andere Schwierigkeit bestand darin, die auswärtigen Schüler einzuladen. Doch nach vielen Telefonaten klappte auch das.

Doch warum kamen die Gäste? Sportlehrer Werner Rundel von der Bilharz-Schule in Sigmaringen sagt: "Wir wollen in der Kreisstadt den Handball wieder attraktiv machen. Deshalb sind wir jetzt zum ersten Mal dabei." André Angele von der Realschule in Schömberg merkt an: "Es hat uns bereits im letzten Jahr gut gefallen, weil es eine nette Atmosphäre, weg vom oft stressigen Klima anderer Handball-Begegnungen ist."

Die Ergebnisse:

Siegerteam und Wanderpokalgewinner war das Team der Realschule Meßstetten, gefolgt mit nur einem Tor Abstand vom Team der Lammerberg-Realschule Tailfingen. Platz drei belegt die Realschule Schömberg, vor Ebingen und Winterlingen. Das Stettener Team erreichte Platz sechs und lag damit vor der Sigmaringer Bilharz-Schule. (hps)