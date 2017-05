Stetten am kalten Markt Zwei neue Ehrenmitglieder beim "Liederkranz"

Der Männergesangverein "Liederkranz" in Stetten a.k.M. feiert in diesem Jahr seinen 160. Geburtstag. Gerd Feuerstein und Georg Löffler wurden für ihre 40-jährige Vereinszugehörigkeit zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Mit einer großen Schlagernacht wird der Männergesangverein (MGV) "Liederkranz" Stetten am 4. November sein 160-jähriges Bestehen feiern. Das kündigte im Rahmen der Hauptversammlung am Samstag im Nusplinger "Adler" Vorsitzender Werner Sauter an. Die beiden Vereinsmitglieder Georg Löffler und Gerd Feuerstein wurden für 40-jährige Vereinszugehörigkeit zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Der Verein besteht heute aus 21 Sängern und 100 passiven Mitgliedern. Werner Sauter nannte diese Zahlen mit einem deutlichen Anflug von Wehmut. Denn: "Früher waren wir einmal ein Chor aus 50 Sängern." Dennoch lassen sich die Sänger nicht entmutigen. Sie haben sich inzwischen für modernes Liedgut geöffnet. Der flotte Chorsatz "Lass die Sonne in den dein Herz", mit dem die Versammlung eröffnet worden war, zeigt, in welche musikalische Richtung es gehen soll. Das Stück, so sagte Dirigent Detlev Sieber, gehört zum Programm für den 4. November. Außerdem werden die Chormitglieder nicht alleine vor das Publikum treten, sondern in Begleitung einer Band. Die Vorbereitungen auf das Konzert sind bereits angelaufen. Sowohl Sieber als auch Sauter sagten, dass noch einiges an Proben notwendig sei, um für das Festkonzert gerüstet zu sein.

Die Mitgliederwerbung im Vorfeld der Jahrtagsfeier hat allerdings einen Rückschlag erhalten. Die Sänger planten für das Konzert einen Projektchor, und hofften damit neue Sänger zu gewinnen. Sauter: "Fast hätte es geklappt!" "Fast" bedeutet, so erläuterte der Vorsitzende, dass immerhin ein Interessent aufgetaucht sei. Nach zwei Proben habe sich allerdings herausgestellt, dass die Zeiten für die Gesangsprobe und die Schichtarbeitszeiten des interessierten Sängers nicht in Einklang zu bringen sind.

Der erste Höhepunkt des Festjahres wird am 2. Juli stattfinden – allerdings nicht in Stetten am kalten Markt, sondern in Horb. Dort wird der baden-württembergische Sängerbund im Rahmen des Landesmusikfestivals dem Stettener Chor aus Anlass des 160-jährigen Bestehens die Conradin-Kreutzer-Medaille überreichen. Enttäuscht zeigte sich Werner Sauter, dass Ministerpräsident Kretschmann bereits angekündigt habe, aus Termingründen die Auszeichnung nicht persönlich übergeben zu können.

Ein wesentlicher Grund für die Aktivitäten des Vereins und das Engagement seiner Mitglieder ist das gute zwischenmenschliche Klima in den Sängerreihen. Darauf wies Bürgermeisterstellvertreter Günther Töpfer in seinem Grußwort hin. Außerdem bestätigte der Kommunalpolitiker, dass aus Sicht der Verwaltung der MGV durch sein überregionales Wirken die Garnisonsgemeinde nach außen gut vertrete.

Genau dieses überregionale Wirken soll in Zukunft fortgesetzt und nach Möglichkeit noch ausgeweitet werden. Darauf wies der Dirigent in seinem Rechenschaftsbericht hin. Das bedeute zum einen die weitere Zusammenarbeit mit den Sängerkameraden aus Straßberg. Zum anderen möchte Sieber mit seinen Sängern nach Möglichkeit in der Beuroner Klosterkirche auftreten. Die traditionsbewusste und sangesfreudige Gruppe ist, wie ihr Vorsitzender bekundete, sehr glücklich mit ihrem Dirigenten, der den MGV inzwischen seit zwölf Jahren erfolgreich leite.

Personal gesucht

Gesangliche Verstärkung, vor allem von jüngeren Aktiven, ist beim Stettener Männerchor "Liederkranz" jederzeit willkommen. Die 21 Chormitglieder treffen sich dienstags ab 20 Uhr zur Probe im Haus der Musik bei der Alemannenhalle. Werner Sauter: "Die Chormitglieder sind zwischen 53 und 83 Jahre alt." Wer sich für das Chorsingen interessiert, könne einfach zur Probenzeit ins Haus der Musik kommen. Schon jetzt stünden die Probenarbeiten im Licht des Festkonzertes am 4. November. An dem Konzert im Haus Heuberg werden auch der Glory-Fires-Chor und der MGV Straßberg mitwirken. (hps)