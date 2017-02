Neben der Kinderfasnet sowie der abendlichen Jahrgängerparty war der Zunft- und Scheiffeleball der Böcke am Samstagabend in der Alemannenhalle das absolute Highlight des närrischen Wochenendes in der Narrenhochburg Stetten. Unter dem diesjährigen Kanzlerinnen-Motto: "Wir schaffen das", ließen die Akteure ein tolles Programm vom Stapel, das beim närrischen Publikum bestens ankam.

Zwar blieb in der riesigen Bock-Arena der eine oder andere Stuhl unbesetzt, doch war die Stimmung bei den vielen Mäschgerle umso besser. Schon beim anfänglichen Interview, das Ansager Stefan Feuerstein mit Narrenschultes Patrick Greveler führte, blieb kaum ein Auge trocken. So bekannte der über die närrischen Tage amtierende Dorfschulze, dass er im Rathaus "einen derartigen Trümmerhaufen vorgefunden" habe, dass seine Amtszeit wohl verlängert werden müsse, um alles auf Vordermann zu bringen. Hinsichtlich des – insbesondere von weiblichen Mitbürgern – herbei gesehnten Swinger-Clubs sicherte Greveler noch für den Abend einen Probelauf im Rathaus-Keller zu, in dem er eigens einen "Dark-Raum" einrichten ließ.

Unter die Ehrengäste hatte sich auch Bundeskanzelerin Angela Merkel gemischt, die sich angesichts sinkender Umfragewerte vom Ballmotto "Wir schaffen das" begeistert zeigte, und im Saal eifrig Werbung für ihre dahin siechende Fraktion machte. Der Schauplatz gehörte dann dem Narrensamen. Der legte mit seinem "Pipi Langstrumpf-Song" einen farbenprächtigen Auftritt hin und heimste dafür viel Beifall ein, bevor die "Ladykracher des TSV" mit ihrem bayrischen Tanz eine echte Stimmungsrakete zündeten. Dann zeigten die "Zorros" des Jahrgangs 1997, was sie musikalisch drauf haben. Auf die Melodie des österreichischen Gassenhauers "Fürstenfeld", dessen Refrain "I will wieder hoam" kurzerhand in "D`Fasnet isch so toll" umgedichtet wurde, zeigte Solosängerin Ellen Burkhart eine echte "Überdosis G`fühl".

Strophe für Strophe legte sie einen Streifzug durch das Dorfgeschehen hin, trällerte – begleitet vom ganzen Saal – den Refrain und nahm am Ende den Jahrgang selbst auf die Schippe, dessen Narrenbaum dem Sturm zum Opfer fiel: "Und so bleibet mir ohne Witz – stets der Jahrgang ohne Spitz."

Die Begeisterung steigerte sich dann beim Tanz-Battle der Maskenträger weiter, denn die flotte Sohle, die die Jungs und Girls zwischen Rock-n-Roll und Hip Hop aufs Parkett legten, war aller erste Sahne. Genauso wie der Auftritt der Markfrauen, die seit Jahren stets im Schwarzlicht brillieren und mit ihrem Schattentheater zeigten, von welchen Träumen ein Mann nach durchzechter Nacht im heimischen Bett verfolgt wird. Mit ihrer Parodie der Sparmaßnahmen im Altersheim sorgten dann die Narrenräte dafür, dass kein Auge trocken blieb. Von zwei jungen Schwestern mit Trillerpfeife angetrieben, mussten die Pflegebedürftigen ihre Morgentoilette absolvieren. Sparsamkeit war dabei oberstes Gebot. In Reih und Glied sitzend blieb den bedauernswerten Senioren nebst Stuhlgang und Weitergabe des benutzten Wassers nichts erspart. Kein Wunder, dass der Letzte wenig Begeisterung zeigte, das Publikum dafür umso lauter grölte.

Der Applaus kannte schließlich kaum noch Grenzen, als die "TSV-Ladykracher" ihren zweiten Tanz vollführten, der ganz im Zeichen des Stettener Spectaculums stand und gleichsam düster und heiter daher kam. Erst nach einer Zugabe durften die Tänzerinnen die Bühne verlassen, die am Ende noch einmal allen Akteuren gehörte, ehe die Filder Spatzen zur langen Nacht aufspielten.

Die Verantwortlichen

Als Ansager trat Stefan Feuerstein auf; zum Narrensamen gehörten: Martina Sieber und Kathleen Bamberg; beim Jahrgang 1997 hatte das Sagen: Ellen Burkhart und Marc Oßwald; Maskenträger: Boris Heidrich und Eric Perrau; Marktfrauen: Melanie Hahn; Narrenrat: Miriam Löffler und Laura Cabanillas; bei den Ladykracher führte Daniela Eichbaum die Regie. (gfe/mos)