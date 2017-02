Schwenningen Zunft erhält neue Dokumentenrolle

Christa Danneckers aus Schwenningen stickt den Bockspruch in aufwändiger Handarbeit auf Leinen und übergibt ihre Arbeit an Frank Bamberg, den Johann Jakob .Scheiffele

Stetten a.k.M. / Schwenningen (wk) Alle Jahre wieder stellt bei der Bockzunft Stetten a.k.M. die Bockschlagzeremonie einen Höhepunkt der Stettener Fasnet dar. Diese Zeremonie ist auf eine Idee des Gründungszunftmeisters Karl Beil mit Elferrat aus dem Jahr 1957 zurückzuführen.

Wenn in Begleitung eines Trommelwirbels aus dem Bockschlaghammer ein lauter Knall ertönt, wird gerade eine Auszeichnung verdienter Narren vorgenommen. Der "Bockorden in Gold" oder den "Johann-Jakob-Scheiffele-Orden", die höchsten Orden, die die Zunft verleiht, sind aktiven Zunftmitgliedern vorbehalten. Bürger, die sich in besonderer Weise für die Fasnet und das Brauchtum einsetzen, bekommen den Bockorden in Silber. Alle anderen Narren, die zum Bock geschlagen werden, bekommen den Bockorden in Holz. Diese Zeremonie wird auch bei Brauchtumsvorführungen und beim Narrensprung dem Publikum gezeigt. Neben dem Bockschläger mit dem Hammer, verliest die Einzelfigur Johann Jakob Scheiffele, derzeit Frank Bamberg, den Bockschlagspruch von seiner Dokumentenrolle. Diese wurde über die Jahre unleserlich. Christa Dannecker aus Schwenningen, selbst seit 30 Jahren aktives Zunftmitglied, hat diesen Bockspruch deshalb nun in aufwändiger Handarbeit auf Leinen gestickt, mit Bockköpfchen und mit roten und grünen Bändern gestaltet.

Sie ist stolze Inhaberin des Gold- und des Scheiffele-Ordens. "Ich engagiere mich gerne in der Bockzunft und konnte mit großer Freude etwas für meine Zunft herstellen", sagte Dannecker. Sie ist zusammen mit ihrem Mann Josef Dannecker, der ebenfalls mit der Bockzunft stark verwurzelt ist, seit 1986 in Schwenningen wohnhaft. Beruflich ist sie seit 27 Jahren als Sekretärin beim Stettener Unternehmen Fensterbau-Sieber engagiert. Frank Bamberg "Johann Jakob Scheiffele" freut sich über eine allzeit wettertaugliche Dokumentenrolle.