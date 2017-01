Vertreter des TSV sind beim Festakt mit dem Bundespräsidenten dabei. Sie verlebten ein unvergessliches ­Wochenende in Berlin und erhielten den vierten Platz bei einem bundesweitem Wettbewerb.

Zwar ist der ganz große Coup für den TSV Stetten a.k.M. bei der Verleihung der goldenen „Sterne des Sports“ in Berlin ausgeblieben. Doch kehrte die knapp 30-köpfige Delegation des Vereins in der Nacht auf Dienstag dennoch „mit stolzgeschwellter Brust und einem ganzen Sack voll toller Erlebnisse“ aus der Bundeshauptstadt zurück, wie es der Vorsitzende Hans-Joachim Lehmann im Gespräch mit dem SÜDKURIER zum Ausdruck brachte.

Lehmann sprach damit allen anderen Teilnehmern genauso aus dem Herzen, wie Bürgermeister Maik Lehn. Das Gemeindehaupt hatte die TSVler auf ihrer Reise nach Berlin begleitet und fasste seine Eindrücke so zusammen: „Wir hatten ein richtig tolles Wochenende in Berlin, von dem ich keine einzige Stunde missen möchte“, schwärmte er. Es sei alles bestens organisiert und vorbereitet gewesen. Sehr beeindruckend sei der finale Empfang mit dem Bundespräsidenten und den Präsidenten des Deutschen Olympischen Sportbundes und des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) gewesen. Nicht zuletzt, weil dabei zutage getreten sei, was der Sport in der Gesellschaft bewirken könne und welch großartiges Engagement unzählige Ehrenamtliche in allen Bundesländern leisten würden. „Klar hätten wir uns gerne einen Platz auf dem Treppchen gewünscht“, doch sei schon „alleine die Teilnahme ein riesiger Gewinn für den Verein und die gesamte Gemeinde“ gewesen. Und am aller wichtigsten sei – so betonte Lehn -, dass das Projekt „Fitness- und Gesundheitscenter“ und sein Konzept in der Praxis bestens funktioniere und von der Bevölkerung super angenommen werde: „Da haben wir langfristig alle am meisten davon“.

Das unterstrich auch Hans-Joachim Lehmann, dem „die Ehre und die Freude“ über die Finalteilnahme selbst am Dienstag noch ins Gesicht geschrieben stand: „Die ganze Aktion war ein wirklich erhebendes Erlebnis“. Von der Unterkunft und der Besichtigung des Reichstagsgebäudes über eine Stadtführung bis hin zum Zusammenhalt der gesamten Delegation, dem Treffen mit anderen Teilnehmern und der perfekten An- und Heimreise habe „alles bestens gepasst“. Nach der Verleihung des Publikumspreises am Vorabend seien die TSVler am Montagmorgen „voller Anspannung“ zur Prämierung gefahren. Obwohl man sich selbst kaum Siegchancen ausgerechnet habe, sei man mit Zuversicht dorthin gefahren. „Auch wenn wir dann nicht ganz oben standen, fühlen wir uns trotzdem wie Sieger“, betont Lehmann, der den drei Spitzenreitern „von ganzem Herzen gratuliert“. Sie alle hätten es verdient ganz vorne zu stehen, weil damit ihr „großes sozialgesellschaftliches Engagement gewürdigt“ wurde. Doch unter den übrigen Finalisten wäre das Fitness- und Gesundheitscenter des TSV sicher „als Leuchtturm“ da gestanden, ist Lehmann überzeugt, nachdem er und seine Mitreisenden in Berlin alle Projekte kennengelernt hatten. „Wir haben uns da dann schon ziemlich weit vorne eingereiht“, meinte er, nachdem man die Wertschätzung anderer Teilnehmer vernommen habe.

Obwohl das Sahnehäubchen am Ende andere abschöpften, ist von den Berlinreisenden trotzdem keiner heimgekehrt: „Wir freuen uns sehr und sind überaus stolz, gemeinsam mit dem TSV Stetten a.k.M. bei der Preisverleihung auf Bundesebene in Berlin dabei gewesen zu sein. Dieser Erfolg zeigt eindrucksvoll wie sich Engagement für die Region lohnt“, betont beispielsweise Vorstandssprecher Robert Kling von der Volksbank Albstadt. Über diese hatte der TSV sein Projekt eingereicht und es dann bis ins Finale geschafft. Stellvertretend für die jungen Fitnesstrainer des Vereins fassen Mathias Gabler und Andreas Klauser ihre Eindrücke so zusammen: Gabler: „Drei erlebnisreiche Tage mit viel Sightseeing und dem persönlichen Zusammenkommen mit Bundespräsident Joachim Gauck waren eine super Sache. Alle TSVler können stolz darauf sein“. Und Klauser ergänzt: „Hinter uns liegt ein unvergessliches Wochenende. Das alles sehen, erleben und überhaupt dabei sein zu dürfen, war einfach toll“.

Das Projekt des TSV

Seit März 2015 gibt es in Stetten am kalten Markt ein eigenes Fitness- und Gesundheitszentrum. So haben alle im Ort und in der Umgebung die Chance, sich bis ins hohe Alter fit und beweglich zu halten. Gesorgt hat dafür der TSV Stetten in enger Kooperation mit der Gemeinde. Mehr als 4 000 Stunden ehrenamtlicher Arbeit haben die Vereinsmitglieder eingebracht, um die frühere Förderschule komplett umzubauen. Das moderne, vereinseigene Fitness- und Gesundheitszentrum hat viel zu bieten. Es gibt Möglichkeiten für Kraft- und Kardiotraining sowie Tanz- und Gymnastikkurse. Zum Angebot gehören auch eine Saunalandschaft und ein Bistro. (gfe)

