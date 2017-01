Stetten am kalten Markt Wirtschaftsverbund beendet Weihnachtsaktion mit Zufallsgenerator: 43 Gewinner ermittelt

Mit der Ziehung der Gewinner im Haus Goreth im Schlosshof hat der Stettener Wirtschaftsverbund seine Weihnachtsaktion 2016 beendet. Alles in allem dürfen sich jetzt 43 Gewinner über die Preise im Gesamtwert von über 2100 Euro freuen und diese bis zum 31. März gegen Vorlage ihres Loses im Stettener Fachgeschäft Euronics Sauter zu den üblichen Geschäftszeiten abholen. Der Hauptgewinn, ein Einkaufsgutschein in Höhe von 300 Euro, fiel auf die Losnummer 5602.

Im Beisein einiger interessierter Zuschauer deutete Oliver Neusch, Präsident des Wirtschaftsverbunds, zunächst auf einen bereitstehenden großen Fernseher und ein davor platziertes Tablet und machte damit auf ein Novum aufmerksam: "Wir haben keine Lostrommel mehr, sondern ziehen die Gewinner heuer erstmals per Zufallsgenerator", sagte der er. Schließlich seien die Mitgliedsfirmen des Verbunds immer innovativ und für Neuerungen aufgeschlossen, weswegen man neuerdings auf ein elektronisches Losverfahren setze. Dies habe den Vorteil, dass die Kunden ihre Lose aus den Geschäften einfach mitnehmen durften, ohne einen Kontrollabschnitt hinterlassen zu müssen. "Für unsere Fachgeschäfte ist das entlastend und Sie brauchen nur auf die eigenen Lose aufpassen", hielt der Präsident fest.

Alles in allem sei die beliebte Weihnachtsaktion fünf Wochen lang gelaufen und bis einschließlich Silvester gegangen, was von den Kunden sehr geschätzt worden sei. "Mit dem Weihnachtsgeschäft waren wir um großen und ganzen zufrieden", sagte Neusch und appellierte an die Kunden, "uns auch in Zukunft die Treue zu halten". Denn nur so könne der umfangreiche Warenkorb in der Gemeinde langfristig erhalten bleiben. "In unseren Fachgeschäften wurden wieder mehr als 16 000 Lose an die Kunden ausgegeben", sagte er zusammenfassend, bevor die kleine Marie Sauter als Glücksfee ihres Amtes waltete.

Gespannt blickten die Anwesenden auf den großen Bildschirm, während die Glücksfee ein ums andere Mal den Startknopf auf dem Tablet aktivierte und nach kurzer Zeit die nächste Gewinnernummer auf dem großen Bildschirm eingeblendet wurde. Obwohl insgesamt 43 Gewinner ermittelt wurden, blieb ein Glückschrei vonseiten der Anwesenden aus: "Offensichtlich war Ihnen das Glück heute nicht hold. Wir drücken Ihnen die Daumen, dass es beim nächsten Mal klappt", spendete Neusch den Anwesenden Trost.

Gewinnernummern

Einkaufgutschein über 300 Euro: 5602; Gutscheine über 200 Euro: 38 26; Drei Gutscheine über 100 Euro: 34 58, 65 95, 1 64 81; 14 Einkaufgutscheine über 50 Euro: 15 70, 16 60, 20 55, 21 31, 29 37, 49 29, 50 24, 52 92, 73 84, 96 46, 99 07, 1 04 07, 1 17 83, 1 40 13; Sachpreise Autohaus Hamberger: 23 26, 85 02, 1 28 42, 162 91, 165 79; Sachpreise Gasthaus Linde: 41 11, 60 57, 78 39, 114 10, 1 48 91; Sachpreise Volksbank Albstadt: 49 40, 54 71, 6812, 125 07, 1 32 12; Sachpreise Uhren-Optik Pfeiffer: 49 09, 60 34, 90 81, 101 92, 1 25 67; Sachpreise Backhaus Mahl: 58 99, 92 32, 1 25 54, 1 25 70. (gfe)