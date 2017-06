Stetten am kalten Markt Wasserwacht-Gruppe nimmt Arbeit auf

Im Beisein von Kommandeuren und Dienststellenleitern der Bundeswehr sowie Vertretern der umliegenden Kommunen, des Deutschen Roten Kreuzes, der Wasserwacht Baden-Württemberg und des Stettener DLRG-Ortsvereins wurde in der Offiziersheimgesellschaft die "Wasserwacht Heuberg-Donautal" offiziell in Dienst gestellt. Die neu formierte Gruppe unter dem Dach des Stettener DRK-Ortsvereins wird von Kathrin Knöner geleitet.

Als Vorsitzender des DRK-Ortsvereins Heuberg-Donautal hieß Bürgermeister Maik Lehn die Gäste herzlich willkommen. Auch wenn sich auf den ersten Blick vermutlich so mancher frage, wie Wasserwacht und Stetten am kalten Markt zusammen passen, schmunzelte das Gemeindeoberhaupt. So lägen die Argumente für ein gemeinsames Handeln aller Beteiligten dennoch auf der Hand. Lehn erinnerte, dass sich die Gruppe im März dieses Jahres gegründet habe und keinesfalls als Konkurrenz zur ortsansässigen DLRG-Ortsgruppe verstanden werden dürfe, sondern eher als Ergänzung in der Ausbildung von Erwachsenen. "Heute wollen wir die neue Gruppe offiziell in Dienst stellen", sagte Lehn und machte deutlich, dass dies für die Verantwortlichen der Wasserwacht und des DRK mit vielen organisatorischen Neuerungen verbunden sei. Insofern appellierte er an alle Beteiligten, an einem Strang zu ziehen und offen miteinander umzugehen.

Unter dem Stichwort "Wasser ist Leben" sicherte das im Anschluss Klaus-Peter Romer unumwunden zu. Der aus Ummendorf stammende Soldat ist seit über zwölf Jahren im Ehrenamt als Landesleiter der Wasserwacht Baden-Württemberg tätig und habe – wie er wissen ließ – schon vor langer Zeit Kontakte nach Stetten geknüpft. Umso größer sei die Freude, dass man nun in der Lage sei, auf dem Heuberg eine eigene Ortsgruppe zu installieren. "Schwimmausbildung für Erwachsene und Rettungsschwimmerausbildung werden die ersten Lebenszeichen sein, die von der neuen Wasserwacht-Gruppe ausgehen", sicherte er zu. Darüber freute sich Oberst Carsten Drümmer in seinem Grußwort ganz besonders. Gerne habe er als Standortältester seine volle Unterstützung zur Gründung der Ortsgruppe zugesagt, zumal gerade die Truppe von der zivil-militärischen Zusammenarbeit profitiere. "Wir können damit unsere Rettungsschwimmerausbildung forcieren", sagte er und wünschte der neuen Gruppe viel Erfolg.

Dem konnte Rolf Vögtle, Präsident des DRK-Kreisverbands Sigmaringen, nur zustimmen. "Es freut uns außerordentlich, dass wir diese neue Gruppe in Dienst stellen können", sagte der Erste Landesbeamte. Gerade vor dem Hintergrund, dass immer weniger Menschen schwimmen könnten, sei dies eine sehr gute Geschichte, zumal es im Landkreis viele Baggerseen gäbe, die bei Weitem nicht alle bewacht seien. Umso wichtiger sei die Schwimmausbildung auch für Erwachsene, für die das bundeswehreigene Hallenbad in Stetten beste Voraussetzungen biete. Nicht zuletzt sei es dem DRK-Kreisverband wichtig, breit aufgestellt zu sein. "Neben unseren DRK-Bereitschaften, der Bergwacht und der Rettungshundestaffel sind wir froh, dass wir künftig auch eine eigene Wasserwacht haben", sagte Vögtle, bevor in gemütlicher Runde auf die neue Gruppe angestoßen wurde, die es nun mit Leben zu füllen gelte.

Hintergrund & Kontakt