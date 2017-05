Stetten am kalten Markt Vorarbeiten für Spectaculum laufen auch in der Nähstube

Auch beim diesjährigen Stettener Spectaculum sind die Helfer aus der Nähstube mit von der Partie. Fast unbemerkt von der Öffentlichkeit arbeiten sie bereits seit einiger Zeit an den Vorbereitungen für das Mittelalter-Spektakel in der Garnisonsgemeinde.

Seit ein paar Jahren befindet sich die Nähstube im ehemaligen Amtshaus gegenüber der Hilb. Hier befindet sich in den ehemaligen Räumen der Post der beachtliche Fundus aus allerlei Gewändern, die in das Bild des Mittelalters passen. Viele der prachtvollen Gewänder sind aus alten Vorhängen, ausgedienten Stores, Bettlaken und Lederresten entstanden, sagt Uwe Stolz vom Förderverein attraktive Region Stetten a.k.M.. Und: "So haben es die Menschen sicherlich im Mittelalter gehandhabt. Das Mittelalter war nicht die Zeit, in der die Dinge, die offensichtlich ausgedient hatten, einfach weggeworfen wurden."

Ganz in diesem Geiste arbeiten unter der Leitung von Irene Feuerstein die fleißigen Näherinnen Rita Breustedt, Waltraud Callembach, Margrita Gabler, Hannelore Grosch, Irmgard Hafner, Hannelore Kießling, Maria Laubhahn, Inge Letsch, Beate Mattes, Bianca Mägerle, Brigitte Oßwald und Heike Potthoff-Scherer. Die Geschichte der Nähstube geht dabei auf das Jahr 1999 zurück, als Stetten die erste urkundliche Erwähnung feierte, die 1200 Jahre zurücklag. Die Idee für das erste Spectaculum war, möglichst viel Mittelalter zu präsentieren, und so wurde die Nähstube ins Leben gerufen, um die passenden Gewänder herzustellen, erinnert sich Stolz.

"Derzeit sind in der Fertigung 30 Gewänder für die Wegelagerer, die am Festwochenende ihren Dienst an den Stadttoren versehen werden", sagt Stolz. Weiter gelte es, die Hochzeitsgesellschaft einzukleiden. Auch beim sechsten Spectaculum würden die Mitglieder des Glory Fires-Chors wieder in die Rolle der Hochzeitsgesellschaft schlüpfen. Die Gesellschaft werde, so wie auch beim letzten Spectaculum, würdevoll über das Festgelände wandeln und mit ihren herrlichen Gewändern für das eine oder andere Foto zur Verfügung stehen. Dann gelte es noch, weitere Fahnen herzustellen. Ähnlich wie die großen Fahnen, die das Rathaus schmücken, würden weitere Fahnen zur Dekoration der Realschule benötigt. Der Platz von Monthlery werde damit weiter aufgewertet, so dass die Besucher auch hier das Gefühl bekommen, im Mittelalter zu weilen.

Das Stettener Spectaculum hat in den vergangenen Jahren eine Strahlkraft entwickelt, die weit über die Grenzen der Heuberggemeinde hinausgeht, resümiert Stolz. Dies liege zu einem großen Teil an der großen Zahl an Gewandeten. Und dabei dürfe nicht vergessen werden, dass viele Gewänder oder zumindest die Idee dafür, aus der Nähstube stammten, beziehungsweise von den Frauen, die dort tätig sind.

Bei den Frauen der Nähstube kann sich jeder Rat und Tipps holen, um stilecht ins Mittelalter eintauchen zu können. Sie stehen jeden Montag von 19 bis 21 Uhr zur Verfügung.

Balladen-Nacht

Das sechste Spectaculum startet am Freitag, 21. Juli, mit einer Nacht der Balladen. Mit dabei sind die Musiker von Wendrsonn: Eine Mundartband, Schwaben-Folkrock, Schwobarocker oder Dialektband, Wendrsonn passt in keine Schublade, eröffnet um 19 Uhr die Nacht der Balladen auf dem Schlosshof. Wendrsonn, was auf Hochdeutsch „Wintersonne“ heißt, kommen aus Sulzbach an der Murr bei Stuttgart. Um 21.30 Uhr folgt die deutsche Folk-Band Versengold. Ihre teilweise historisch anmutenden Texte mit moderneren Folkelementen sind alle selbst geschrieben, teilen die Veranstalter mit. Versengold kommt aus Osterholz-Scharmbeck, in der Nähe von Bremen. Im Vorverkauf gibt es Karten für 18 Euro in Stetten bei Radio Sauter, Getränke Nolle und beim Einwohnermeldeamt. An der Abendkasse kosten die Karten 22 Euro. (mos)