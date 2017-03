Sigmaringen/Stetten am kalten Markt Verhandlung wegen gefährlicher und vorsätzlicher Körperverletzung endet mit Freispruch

Mit einem überraschenden Freispruch endete eine Verhandlung vor dem Amtsgericht Sigmaringen gegen einen Mann, der wegen gefährlicher und vorsätzlicher Körperverletzung angeklagt war.

Die Staatsanwaltschaft warf ihm vor, am 3. Mai des vergangenen Jahres einen Stubenkameraden in der Albkaserne Stetten a.k.M. im Streit mit mehreren Schlägen ins Gesicht derart verletzt zu haben, dass dieser im Bundeswehr-Krankenhaus hatte stationär behandelt werden müssen. Zu dem Freispruch kam es, da auch nach der Beweisaufnahme am Ende der fast dreistündigen Verhandlung das Gericht nicht eindeutig feststellen konnte, was damals genau in der Kaserne passiert ist.

Vor Gericht gab der Angeklagte im Beisein seines Verteidigers zu, seinen Stubenkameraden nach einer verbalen Auseinandersetzung im Bad der Stube mit zwei Schlägen auf die Wange geschlagen zu haben. Allerdings habe der ihn zuvor geschubst, sodass er das Gleichgewicht verloren habe. "Daraufhin habe ich keinen Ausweg mehr gesehen und mich gewehrt", sagte der Angeklagte vor Gericht aus und fuhr fort: "Er wollte mich schlagen und hat dazu ausgeholt. Dann habe ich zugeschlagen."

Wie es zu diesem Streit gekommen ist, wollte Richterin Nadine Zieher von dem Angeklagten wissen. Der Mann berichtete, dass er zusammen mit einem Kameraden auf der Stube ein Fußballspiel angeschaut hat und nach zwei Bieren dringend auf die Toilette musste. Dort sei es dann im Bad zum Streit mit einem weiteren Stubenkameraden gekommen, der nach dem Training geduscht hatte. "Er wollte mich zunächst nicht in das Bad reinlassen und hat mich dann auch noch belehrt, dass ich nicht im Stehen pinkeln soll. Daraufhin hat er mich geschubst", erklärte der Angeklagte.

Aus einer anderen Sichtweise schilderte der Geschädigte als Zeuge vor Gericht die Auseinandersetzung mit dem Angeklagten: "Ich wollte mich nach dem Duschen gerade anziehen, als er in das Bad wollte. Daraufhin habe ich ihm erklärt, dass ich noch ein paar Minuten brauche, doch er wollte unbedingt auf die Toilette." Nach einer verbalen Auseinandersetzung sei es dann zum Streit gekommen, sagte der 25-Jährige vor Gericht aus. Weiter berichtete er, dass er seinen Stubenkameraden weder geschubst noch geschlagen habe. Im Gegenteil: Er selbst habe mehrere Schläge ins Gesicht bekommen. Ein weiterer Stubenkamerad sei schließlich dazwischen gegangen mit den Worten: "Jetzt reicht's!" Auch habe der ihn daraufhin mit Kühlpads versorgt, nachdem sein Gesicht angeschwollen war.

Doch damit war die Sache nicht erledigt. Am nächsten Morgen, als die Verletzungen im Gesicht und am Auge des Geschädigten immer schlimmer geworden sind, musste er einen Arzt aufsuchen, der ihn sofort ins Bundeswehr-Krankenhaus überwies. Heute noch leidet der 25-Jährige unter den Verletzungen, die er durch die Schläge davongetragen hatte. "Mein Blickwinkel ist dadurch eingeschränkt", stellte er bei der Gerichtsverhandlung klar. Ein weiterer Stubenkamerad, der als Zeuge geladen war, hatte den Streit zwar gesehen, konnte dem Gericht aber nicht erklären, wer damit angefangen hat. Nach dem Streit hätten sich beide Kontrahenten wieder beruhigt und sich gegenseitig entschuldigt, berichtete dieser Zeuge weiter.

Nach den Plädoyers und einer kurzen Unterbrechung sprach die vorsitzende Richterin Zieher das Urteil in dem Fall. Es lautete auf Freispruch für den Angeklagten. Diesen Beschluss begründete die Richterin wie folgt: "Auch wenn der Geschädigte bei dem Streit verletzt wurde, bin ich nicht überzeugt, dass der Angriff von dem Angeklagten allein ausgegangen ist."

Die Plädoyers

Für den Vertreter der Staatsanwaltschaft hat sich der Sachverhalt wie in der Anklageschrift formuliert zugetragen. Auch wenn das Gericht nicht eindeutig habe feststellen können, was im Bad genau passiert sei, habe sich der Angeklagte einer vorsätzlichen und gefährlichen Körperverletzung strafbar gemacht, argumentierte er in seinem Plädoyer. Zulasten des Angeklagten spreche auch die Intensität der Schläge ins Gesicht seines Stubenkameraden. Er beantragte für den Angeklagten eine Geldstrafe in Höhe von 60 Tagessätzen zu je 60 Euro. Der Verteidiger des Angeklagten forderte indessen einen Freispruch für seinen Mandanten. Der Geschädigte habe nicht eindeutig aussagen können, was genau passiert sei. Damit stehe Aussage gegen Aussage. (loe)