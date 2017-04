Stetten am kalten Markt Verein wächst beständig

Was der Vorstand des Glashütter Sportschützenvereins (SSV) seinen Mitgliedern bei der jüngsten Hauptversammlung im Schützenhaus präsentierte, konnte sich sehen lassen. Sportliche Erfolge, steigende Mitgliederzahlen und die abgeschlossene Sanierung der Küche im Schützenhaus zeigten deutlich auf, dass bei den Sportschützen im vergangenen Jahr wieder vieles bewegt wurde.

Entgegen dem allgemeinen Trend konnte Vorsitzender Alexander Hersam nun schon im dritten Jahr hintereinander von einer Steigerung der Mitgliederzahlen auf nunmehr 225 berichten. "Das ist einerseits ein Segen, kann aber auch zur großen Herausforderung werden", stellte Hersam dabei heraus. Denn der hohe Zulauf von Kindern und Jugendlichen erfordere eine verstärkte Betreuung durch ehrenamtliche Helfer. Allerdings sei "das vorhandene Personal an seinen Leistungsgrenzen angekommen", unterstrich er. Daher appellierte er an die Mitglieder, sich in der Jugendarbeit zu engagieren. Die Jugend sei die Zukunft des Vereins: "Wenn wir wollen, dass es uns in zehn oder 20 Jahren noch gibt, dürfen wir das – neben dem hier und jetzt – nicht außer Acht lassen." Gleichzeitig betonte er, dass der Verein die Mittel und die Örtlichkeiten habe, die Jugendarbeit erfolgreich zu gestalten. "Mir würde es daher sehr viel Freude bereiten, wenn sich Leute fänden, die mit uns gemeinsam diesen Weg in die Zukunft gehen würden", sagte Hersam.

Er hielt fest, dass sich der SSV intensiv mit dem neuen Bundeskinderschutzgesetz befasse und der Prävention in der Jugendarbeit hohe Priorität einräume: "Wir werden in Kürze einen entsprechenden Ehrenkodex erarbeiten", mit dem Ziel, des Abschlusses einer Vereinbarung mit dem Jugendamt. Aber auch hinsichtlich der Schieß- und Standanlagen gelte es, den Verein fit für die Zukunft zu machen. So habe nicht nur eine Regelüberprüfung durch den Schießsachverständigen des Landratsamtes diverse Mängel aufgezeigt. Auch der KK-Stand sei in die Jahre gekommen, ganz zu schweigen von den Seilzuganlagen, die nicht mehr zeitgemäß seien.

"Für den Luftdruckbereich zeigt die Zukunft eindeutig in Richtung Elektronik", meinte Hersam und kündigte in Zusammenarbeit mit einem Architekten eine umfassende Kostenermittlung und deren Vorstellung in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung an. "Vielleicht bietet sich uns da die Chance, die Herausforderungen der Zukunft engagiert anzugehen", meinte Hersam, der allerdings "nichts übereilen will".

Bei den Wahlen wurde der Vorsitzende Alexander Hersam genauso in seinem Amt bestätigt, wie sein Stellvertreter Herbert Beer. Für Beate Rebholz-Burger, die künftig als Beisitzerin fungiert, zog Jürgen Hafner als neuer Schriftführer in den Vorstand ein, während Gaby Herrmann das Amt der Schatzmeisterin von Manuela Arnold übertragen wurde. Auch Jugendsprecher Jonas Wenninger und Kassenprüferin Stefanie Straub wurden von der Versammlung bestätigt. Eine Welle der Sympathie ging bei den Verabschiedungen aus dem Vorstand sowie zahlreichen Ehrungen durch den Saal, worüber wir noch berichten werden.

Die Finanzlage

Die Schützen haben erneut viel Geld zur Sanierung des Schützenhauses in die Hand genommen. Nachdem Gastraum und Toiletten in den Vorjahren saniert worden waren, wurde 2016 eine neue Küche eingebaut. Zwar zeigte der Kassenstand nach der fünfstelligen Investition rückläufige Zahlen auf, dennoch verfügt der SSV über ein finanzielles Polster, um auch künftige Aufgaben anzugehen, betonte der Vorsitzender Alexander Hersam. (gfe)