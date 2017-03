Stetten am kalten Markt Verbindungweg wird saniert

Stetten am kalten Markt

Die Arbeiten zur Sanierung des Gemeindeverbindungsweges von Storzingen nach Neuhaus hat der Gemeinderat vergeben. Bei einem Ortstermin hatte das sich Gremium im November darauf verständigt, dass der Weg ab der Straßengabelung bis nach Neuhaus saniert werden soll.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Gleichzeitig legten die Räte fest, dass auf dem neuen Weg keine Leitplanken angebracht werden sollen. Einerseits seien auf dem gesamten Verlauf keine sicherheitsrelevanten Abschnitte erkennbar. Andererseits wäre mit Leitplanken eine Einschränkung der Waldbewirtschaftung verbunden, wurde argumentiert. Mit der geplanten Maßnahme wird der Gemeindeverbindungsweg im oberen Streckenteil – bei der Photovoltaikanlage – saniert, während im unteren Straßenverlauf vorwiegend vorhandene Bodenwellen – die durch Wurzelwerk entstanden sind – beseitigt werden. Wie Bürgermeister Maik Lehn wissen ließ, waren auf die Ausschreibung insgesamt vier Angebote eingegangen, wobei die Firma Stingel aus Schwenningen mit 92 695 Euro das günstigste Gebot abgegeben hatte. Im Gegensatz zur ursprünglichen Kalkulation hatte die Verwaltung in die Ausschreibung auch einen Teilaustausch des Unterbaues aufgenommen, sodass der Haushalsansatz von 75 000 Euro zwar überschritten werde. Allerdings gehe man nach entsprechenden Probegrabungen durch den gemeindlichen Bauhof nicht davon aus, dass ein großflächiger Austausch des Unterbaues erforderlich sei. Insofern stimmte das Gremium der Vergabe zu. Abschließend wies Lehn darauf hin, dass die Arbeiten in enger Abstimmung mit dem Obmann der Landwirtschaft ausgeführt würden, um sich bei Arbeiten nicht in die Quere zu kommen.