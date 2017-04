Stetten am kalten Markt Unfall: Autofahrerin kollidiert mit Radfahrer

Zu einem Unfall kam es am frühen Donnerstagmorgen auf der Landesstraße 218 von Schwenningen in Richtung Glashütte.

Dort überholte eine 27-Jährige kurz nach dem Ortsausgang einen 14-jährigen Radfahrer. Als sie auf dessen Höhe kam, gab der Radfahrer kurz ein Handzeichen und bog nach links in Richtung eines Feldwegs ab, teilt die Polizei mit. Trotz sofortiger Notbremsung der Autofahrerin kollidierte sie mit dem Fahrradfahrer, wodurch der ins Straucheln kam, stürzte und sich Schürfwunden zuzog. Am Auto entstand ein Schaden von rund 50 Euro und am Mountainbike in Höhe von rund 1200 Euro.