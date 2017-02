Stetten am kalten Markt Unfall: 19-Jähriger kommt ins Krankenhaus

Stetten am kalten Markt

Ein Schwerverletzter und ein Schaden von rund 5000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls am Samstag gegen 1.40 Uhr bei Stetten a.k.M..

Laut Polizei, fuhr ein 19-Jähriger von Stetten in Richtung Storzingen und kam, vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit, von der eisglatten Fahrbahn ab. Er prallte frontal gegen die Böschung, schleuderte mehrere Meter und kam in einem Graben zum Stehen. Der Fahrer musste stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. Sein 13-jähriger Beifahrer blieb unverletzt. Der nicht mehr fahrbereite Wagen musste abgeschleppt werden, heißt es in der Mitteilung der Beamten weiter.