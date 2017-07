Stetten am kalten Markt Umbaumaßnahmen im Kindergarten Frohnstetten sind beendet

Stetten am kalten Markt

Die im Dezember vergangenen Jahres begonnenen Umbaumaßnahmen im Dachgeschoss des Frohnstetter Kindergartens konnten vor Kurzem abgeschlossen werden. Pünktlich zum Pressetermin mit Kindergartenleiter Alfio Tomaselli, Architekt Thomas Hahn und der Kindergartengeschäftsleiterin Ina Brehm wurden Tisch und Stühle für das neue Büro und Besprechungszimmer geliefert, sodass jetzt die gesamte Einrichtung komplett ist.

Wie Architekt Hahn ausführte, wurden im Dachgeschoss des Kindergartengebäudes drei Räume ausgebaut beziehungsweise zum Ausbau vorbereitet. Wichtigstes Ausbauobjekt ist das neue Büro für den Kindergartenleiter mit großzügigem Platzangebot für Teambesprechungen und Elterngespräche. Im Eingangsbereich ist eine funktionale Teeküche und ein üppig dimensionierter Schrank für Akten und Materialien eingebaut worden. Im Dachspitz selbst wurde auf zwei Ebenen ein großer Lagerraum eingerichtet, der vom Kindergarten als auch von der Landjugend und der Pfarrgemeinde genutzt werden kann. Ein weiteres Zimmer ist als Reserveraum für den Ausbau vorbereitet, für den aber derzeit noch kein konkreter Nutzungsbedarf besteht. Wichtig in diesem Zusammenhang sei, sagte Architekt Thomas Hahn, dass alle Räume im Zuge der Umbauarbeiten wärmegedämmt und energetisch optimiert wurden, was sich in spürbar niedrigeren Heizkosten niederschlagen dürfte. Weitere wichtige Kriterien der Maßnahme waren der Einbau großer Dachfenster sowie die Erfüllung aller Brandschutzauflagen. Im Hinblick auf die Ausstattung schlug noch die Beschaffung einer neuen EDV und Telefonanlage zu Buche.

Die Aufwendungen für den Umbau werden sich nach Einschätzung von Architekt Thomas Hahn auf rund 75 000 Euro belaufen, wobei 70 Prozent auf die politische Gemeinde entfällt. Wie Kindergartenleiter Alfio Tomaselli mitteilte, soll der Bevölkerung am Sonntag, 15. Oktober, im Rahmen eines Tags der offenen Tür die Gelegenheit erhalten, die neu geschaffenen Räume zu besichtigen. Vorher wird es eine Segnungsfeier in der Pfarrkirche geben, bei dem auch das Geheimnis der Namensgebung für den Frohnstetter Kindergarten gelüftet wird.