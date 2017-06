Stetten a.k.M. Thomas Bareiß besucht den Bundeswehrstandort in Stetten am kalten Markt

Thomas Bareiß besucht den Bundeswehrstandort in Stetten am kalten Markt

CDU-Bundestagsabgeordneter infomiert sich in Gesprächen mit Bürgermeister Lehn und dem Standortoffizier Fetsch.

Der Bundestagsabgeordnete von Zollernalb/Sigmaringen, Thomas Bareiß, hat den Bundeswehrstandort in der Heuberggemeinde besucht, um sich über den Sachstand zur Realisierung der Stationierungsentscheidungen für Stetten zu informieren. Im Gesprächen mit Standortoffizier Oberstleutnant Fetsch und Bürgermeister Maik Lehn standen die Themen Zukunftsorientierung, Infrastruktur und Ausbildungslage im Fokus, heißt es in einer Mitteilung von Bareiß.

Im Hinblick auf die Diskussion über Exponate in Kasernen stärkte Thomas Bareiß den Soldaten den Rücken: „Ich freue mich über die enormen Investitionen in den Standort. Wir wissen, dass unsere Soldaten für unser Land großartige Dienste leisten und die allermeisten alles andere als geschichtsvergessen sind“. Bareiß sprach sich dafür aus, die derzeit herrschende Unsicherheit darüber, was zur Geschichte einer Kaserne gehöre, schnellstmöglich zu beenden.

Mit derzeit 3212 Soldaten und zusätzlich übender Truppe ist der Standort Stetten a.k.M. mittlerweile der größte und bedeutendste Standort im Südwesten. „Der Standort stellt auch einen gewaltigen Wirtschaftsfaktor für die gesamte Region dar“, betonte Bürgermeister Maik Lehn. Die 300 Soldaten der Kampfmittelabwehr beispielsweise würden alle Einsätze der Bundeswehr bestücken. Alle Feuerwehrleute der ABC-Abwehr würden in einer bis zu neunmonatiger Ausbildung ebenfalls am Standort in Stetten a.k.M. ausgebildet. Die Sanitätsunterstützung sei zuständig für ganz Baden-Württemberg. Derzeit seien 70 Projekte mit einem Gesamtinvestitionsvolumen in Höhe von gut 150 Millionen Euro für den Standort eingeplant.

Standort mehr publik machen

Bei einer Besichtigung konnte sich der CDU-Bundestagsabgeordnete die Neubauten der Unterkunftsgebäude nach neuestem Standard ebenso ansehen wie die Ausbildungsanlagen. In einer Gesprächsrunde mit dem Führungspersonal des Standortes zeigte sich Thomas Bareiß sichtlich beeindruckt.

Im Gespräch ging es auch darum, dass Stetten a.k.M. zwar weitaus bessere Ausbildungsbedingungen biete, als viele andere Bundeswehrstandorte. Trotzdem sei diese Tatsache selbst in Bundeswehrkreisen nach wie vor nicht hinreichend bekannt. Thomas Bareiß versprach, sich dafür einzusetzen, dass sich dies ändern werde. „Wir müssen mehr für unseren Standort werben und seine Bedeutung für ganz Baden-Württemberg und darüber hinaus stärker unterstreichen“; so Bareiß' Fazit.