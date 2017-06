Stetten am kalten Markt TSV richtet Kreis-Einzelmeisterschaften  Leichtathletik-Olympiateilnehmerim Heubergstadion

Stetten am kalten Markt

Der TSV Stetten a.k.M. wird am kommenden Sonntag, 2. Juli, die Kreis-Einzelmeisterschaften der Leichtathleten ausrichten. Die Wettkämpfe beginnen um 10 Uhr im Heubergstadion.

Abteilungsleiterin Dagmar Eichbaum ist mit ihrem Team bestens vorbereitet und wird alles daran setzen, die Wettkämpfe reibungslos über die Bühne zu bringen. Als besonderer Höhepunkt wird der mehrfache Olympiateilnehmer Mathias Mester im Speerwurf an den Start gehen. "Natürlich startet der Spitzensportler außer Konkurrenz, aber er will den Wettkampf zur Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in London nutzen", informiert Eichbaum. Mathias Mester ist kleinwüchsig und gehört seit vielen Jahren zur Deutschen Paralympischen Mannschaft. "Aktuell hält er mit 41,67 Meter den Europarekord", informiert Eichbaum.