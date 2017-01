Bad Dürrheim Stettener Rekruten leisten Treueschwur in Partnergemeinde

136 Rekruten des Artilleriebataillons 295 laus Stetten a.k.M. legen in Bad Dürrheim ihr Gelöbnis ab. Sie verbindet seit 52 Jahren eine enge Partnerschaft

Bad Dürrheim (tol) Unter den Augen von zahlreichen Angehörigen, Freunden und Neugierigen und bei frostigen Temperaturen legten gestern 136 Rekruten des Artilleriebataillons 295 aus Stetten am kalten Markt in der Kurstadt ihr feierliches Gelöbnis ab. Es war das erste Mal seit 2014, dass die Zeremonie in Bad Dürrheim stattfand, mit dem die erste Batterie des Bataillons seit 52 Jahren eine Patenschaft pflegt.

"Die Stadt ist sehr stolz auf die Patenschaft", sagte Bad Dürrheims Bürgermeister Walter Klumpp bei seiner Begrüßung. Er dankte den Rekruten für ihren Einsatz und für das Versprechen, dass sie an diesem Tag ablegen: "Wir haben großen Respekt vor Ihnen."

Auch Oberstleutnant Kim Frerichs, Kommandeur des Bataillons, hob die enge Verbindung zwischen den Soldaten und der Stadt hervor: "Auch wenn das Bataillon nach Stetten am kalten Markt gezogen ist, vergessen wir unsere Patengemeinde nicht, und umso schöner, Sie vergessen uns auch nicht." Ebenso dankte er den Rekruten, die sich für die verantwortungsvolle Aufgabe entschlossen haben, Deutschland, seine Bevölkerung und seine Verbündeten zu schützen. "Sie haben einen tollen Weg gewählt. Er ist abwechslungsreich, fordern und sinnhaft."

Von vielen unbemerkt spielte sich am Rand der Zeremonie ein kleiner Zwischenfall ab, als zwei Antikriegsdemonstranten ein Plakat vor den Zuschauern ausbreiteten. Das folgende Wortgefecht konnte erst von Ordnern der Bundeswehr geschlichtet werden, die die Demonstranten nach mehrmaligen auffordern dazu brachten, sich in den Hintergrund zurückzuziehen. Die Zeremonie wurde dadurch aber nicht gestört.

Tatsächlich gestört hat aber das kalte Wetter, das, so Kommandeur Frerichs, an der Grenze dazu liege, dass die Ventile des Heeresmusikkorps aus Ulm, das die Zeremonie musikalisch begleitete, einfrieren. Tatsächlich musste er kurze Zeit später verkünden, dass genau das passiert sei. Dementsprechend verkürzte sich die, von diesem Moment an musiklose Zeremonie, was dem einen oder anderen frierenden Zuschauer sicher nicht ungelegen kam.