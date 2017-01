Stetten a.k.M. Stetten a.k.M. investiert in Bildung und Jugend

Zahlreiche Gäste strömten am vergangenen Freitagabend in die festlich geschmückte Alemannenhalle, um beim gemeinsamen Neujahrsempfang von Gemeinde und Garnison den traditionellen Startschuss ins neue Jahr zu setzen.

Während Oberst Carsten Drümmer als Standortältester die große Gästeschar herzlich willkommen hieß, gab Bürgermeister Maik Lehn in seiner Festansprache interessante Rück- und Ausblicke auf die Entwicklung der Heuberggemeinde. Das "Collegium Musicale" sorgte für die musikalische Umrahmung.

"Wir gestalten unser Zukunft selbst und versuchen unsere Gemeinde zukunftsfähig zu machen" sagte das Gemeindeoberhaupt und hielt fest, dass man dabei auch im vergangenen Jahr "wieder ein gutes Stück weiter gekommen" sei. Zu den sichtbarsten Veränderungen im Kernort gehöre die Erschließung des Neubaugebietes "Konrad-Adenauer-Weg", von dessen elf Bauplätzen in kürzester Zeit bereits acht verkauft seien. Auch die Sanierung von Dach und Fassade des Storzinger Bahnhofs – in die der frühere Ortsvorsteher Hans Riester "viel Herzblut" eingebracht und "ehrenamtlichen Engagement gezeigt" habe – sei Zeugnis der gestalterischen Veränderungen. Zu den Investitionsschwerpunkten gehörte einmal mehr der Schulstandort, für dessen nachhaltige Sicherung die Gemeinde auch in den kommenden zwei Jahren wieder viel Geld in die Hand" nehme. Auch in den Aus- und Anbau sowie in die Sanierung der drei Stettener Kindergärten würden hohe Gelder ausgegeben. "Jeder Euro für unsere Kinder und Jugendlichen ist gut angelegt, denn es ist eine Investition in die Zukunft", betonte Lehn, der ankündigte die interkommunale Zusammenarbeit weiter auszubauen und beispielsweise mit der Gemeinde Schwenningen in Sachen Breitbandausbau gemeinsame Wege zu gehen.

"Mit Unterstützung des Landes wollen wir da rund 1,6 Millionen Euro aufwenden", kündigte er an und erinnerte, dass die Gemeinde der Breitbandgesellschaft des Landkreises Sigmaringen beigetreten sei.

Erfreut registrierte Lehn, dass der jahrelange Rückgang bei den Einwohnerzahlen gestoppt werden konnte und ein geringer Saldozuwachs von 30 Mitbürgern zu verzeichnen gewesen sei. "Trotzdem dürfen wir nicht in Euphorie ausbrechen, denn der demografische Wandel schreitet unaufhaltsam voran und wird auch vor uns nicht Halt machen", meinte er. Das Gemeindeoberhaupt ließ die bedeutendsten gesellschaftlichen Ereignisse und Feierlichkeiten des vergangenen Jahres ebenso Revue passieren, wie er auf personelle Veränderungen in den Kirchen, bei Vereinen und Organisationen sowie im Gemeinderat einging, und an verdiente Mitbürgerinnen und Mitbürger erinnerte, die mit hohen Ehrungen und Auszeichnungen bedacht worden waren. Dabei nutzte er die Gelegenheit allen zu danken, die sich in vielfältiger Art und Weise in die Gemeinschaft eingebracht hätten. "Durch ihr Engagement ist Stetten a.k.M. ist eine aktive, lebendige und lebenswerte Gemeinde", dankte Lehn. Seinen Blick nach vorne richtend, freute sich der Rathauschef über die gute wirtschaftliche Situation des Landes, die auch Stetten in die Lage versetze, in diesem Jahr Rekordinvestitionen von rund 5,9 Millionen Euro zu tätigen. Zusammen mit dem positiv prognostizierten Ergebnis für 2016 verfüge die Gemeinde über Rücklagen von knapp über vier Millionen Euro. "Vor dem anhaltend niedrigen Zinsniveau und unseren Investitionen in die Zukunft halte ich eine Entnahme aus den Rücklagen für gerechtfertigt", sagte er.

Neben zahlreichen Feiern und Veranstaltungen markiere im Sommer das "Stettener Spectaculum" sicherlich das herausragende gesellschaftliche Ereignis, meinte Lehn, bevor es zum gemütlichen Teil des Abends überging.





Bundeswehr will am Standort Stetten a.k.M. mehr als 100 Millionen Euro investieren

Wie der Standortälteste, Oberst Carsten Drümmer, bei seiner Ansprache erklärte, ist der Aufwuchs des Standortes Stetten mit der Zustationierung von Truppenteilen aus den aufgelösten Standorten Sigmaringen und Immendingen inzwischen abgeschlossen. Damit sei der Standort auf mehr als 3200 zivile und militärische Dienstposten angewachsen. "Das ist fast das doppelte wie vor einem Jahr", machte Drümmer die gewaltigen Herausforderungen deutlich, vor denen man gestanden sei. Um die erforderliche Funktions- und Infrastruktur zu schaffen, seien "weitere Investitionen von weit mehr als 100 Millionen Euro vorgesehen", berichtete Drümmer. Derzeit befänden sich bereits viele Maßnahmen in der Realisierung und ließen die Kapazitäten der regionalen Firmen und Handwerksbetriebe an ihre Grenzen stoßen. Dankbar zeigte sich Drümmer für die Investitionen der Winterlinger Bank in die Schaffung von Pendlerwohnungen: "Durch ihr finanzielles Engagement hat sich die Situation für unsere Pendler deutlich verbessert." Ein weiteres wichtiges Thema sei die Kinderbetreuung und die schulische Ausbildung der Soldatenkinder.

In Zusammenarbeit mit dem Personalamt der Bundeswehr, dem Landkreis und der Gemeinde würden Lösungen gesucht, um die Situation weiter zu verbessern. Wie Drümmer wissen ließ, sei die Truppe nicht nur in Einsätzen in Afghanistan, Mali und im Irak gefordert, sondern habe das Bundesamt für Migration bei der Bewältigung der Flüchtlingsströme in ganz erheblichem Umfang unterstützt. Er blickte positiv in die Zukunft, zumal inzwischen ein Trendwechsel eingeleitet sei, mit dem die Bundeswehr "personell, materiell und finanziell" besser gestellt werden soll. "Stetten ist und bleibt ein attraktiver Standort. Der personelle Aufwuchs und die hohen Investitionen werden sich positiv in die Region auswirken", hielt er fest. (gfe)