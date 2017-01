Stetten am kalten Markt Sterne des Sport in Gold: TSV-Sportler vertreten Land in Berlin

Sterne des Sport in Gold: TSV-Sportler vertreten Land in Berlin

Größer könnte die Anspannung und Vorfreude bei den Beteiligten kaum sein: Am kommenden Montag, 23. Januar, steht in Berlin die Verleihung der "Sterne des Sport" in Gold 2016 auf dem Programm. Kein geringerer als Bundespräsident Joachim Gauck wird dort den Bundessieger bekanntgeben und diesem im Rahmen eines großen Festaktes – gemeinsam mit dem DOSB-Präsidenten Alfons Hörmann und dem Präsidenten des Bundesverbands der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) Uwe Fröhlich – den bedeutendsten deutschen Breitensportpreis überreichen. Mittendrin: Die Abordnung des TSV Stetten am kalten Markt.

Insgesamt sind 16 Sportvereine aus ganz Deutschland für den "Großen Stern des Sports" in Gold 2016 nominiert, die bereits auf Lokal- und Landesebene mit dem "Großen Stern des Sports" in Bronze und Silber ausgezeichnet wurde. Wie im SÜDKURIER berichtet, hat sich der TSV Stetten a.k.M. im Frühjahr des vergangenen Jahres bei der Volksbank Albstadt zur Teilnahme an dem Wettbewerb angemeldet, und mit seinem Projekt "Umbau der ehemaligen Förderschule in ein Fitness- und Gesundheitszentrum" sowohl die Jury auf Lokal- wie auch auf Landesebene überzeugt. Damit vertritt Stettens größter Verein das Land Baden-Württemberg nun auch im bundesweiten Wettbewerb.

"Wir sind gespannt wie ein Flitzebogen", sagt TSV-Vorsitzender Hans-Joachim Lehmann im Gespräch mit dem SÜDKURIER, in dem er seine Vorfreude kaum verbergen kann. Schon die Verleihung des "Großen Stern des Sport" in Silber in Karlsruhe sei für den Verein und seine engagierten Mitglieder eine unglaublich tolle Sache gewesen, schwärmt Lehmann bei der Erinnerung an diese Veranstaltung. "Das Ganze wird nun durch unsere Teilnahme in Berlin natürlich noch einmal getoppt", sagt er und zeigt sich überzeugt, dass das für alle Beteiligten mit Sicherheit ein unvergessliches Erlebnis werden wird. Und er fügt an: "Egal, ob wir gewinnen oder nicht.

" Denn alleine schon die Tatsache, dass man es bis zum Bundesentscheid geschafft habe, sei eine "super Sache", mit der das großartige, ehrenamtliche Engagement der vielen fleißigen Helfer beim Bau des neuen Fitness- und Gesundheitscenters nun eben auch auf eine großartige Weise gewürdigt werde, steltt er fest.

Wie der Vereinsvorsitzende weiter wissen lässt, werden die Vertreter des Vereins die Reise nach Berlin bereits am frühen Samstagmorgen mit dem Bus antreten und mit gemeinsam mit seinen Mitstreitern werde er die Gelegenheit nutzen, die Bundeshauptstadt etwas näher kennen zu lernen. "In Zusammenarbeit mit der Volksbank Albstadt haben wir ein ansprechendes Programm samt Stadtrundfahrt und Besichtigung des Reichstags auf die Beine gestellt." Neben Gemeindeoberhaupt Maik Lehn seien insgesamt 28 TSVler mit an Bord. "Allerdings dürfen am Empfang mit dem Bundespräsidenten nur elf Vereinsvertreter teilnehmen", berichtet Lehmann. Ferner seien von der Volksbank Albstadt Vorstandssprecher Robert Kling, Bereichsleiter Frank Durst sowie Desiree Koch und Ulrich Drissner von der Stettener Geschäftsstelle dabei: "Wir freuen uns jedenfalls riesig und sind mächtig stolz, dabei zu sein", strahlt Lehmann schon jetzt.

Rückblick

Mit dem Umbau einer ehemaligen Förderschule in ein modernes Fitness- und Gesundheitszentrum (FGZ) hat der TSV Stetten a.k.M. ein außergewöhnliches Projekt angepackt und umgesetzt. Mehr als 4000 ehrenamtliche Stunden haben die Vereinsmitglieder geleistet. Dabei konnte der TSV auf die Unterstützung der Gemeinde und von Sponsoren bauen. Die Grundidee des Projektes, unter Vereinsägide ein FGZ mit Schwerpunkt Gesundheitssport für die gesamte Bevölkerung zu schaffen, ging auf: Heute nutzen mehr als 370 Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen das FGZ des Vereins, der dafür extra eine eigene Abteilung gegründet hat und Mitglieder zu Geräte-Fitness-Trainern ausbilden ließ.

Das Zentrum ist mit modernen Geräten ausgestattet und verfügt über separate Bereiche für Cardiosport, Freihantel-Training, Reha- und Präventionssport sowie eigenen Räumen für Fitness-Kurse. Außerdem wurde ein Sauna- und Wellness-Bereich integriert. Das Zentrum war Anfang März 2015 eröffnet worden. (gfe)