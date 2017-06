Stetten am kalten Markt Startschuss für Nahwärmenetz

Mit einem öffentlichen Spatenstich und einer anschließenden Informationsveranstaltung für alle Bürger von Storzingen wird am Montag, 3. Juli, der Startschuss für den Bau des Nahwärmenetzes gegeben. "Wir laden alle Bürgerinnen und Bürger herzlich ein, sich aus erster Hand zu informieren, denn es ist ein Projekt, das alle Haushalte Storzingens angeht", wird Bürgermeister Maik Lehn in einer Mitteilung von Solarcomplex zitiert.

Bauherr und späterer Betreiber des 1,2 Millionen-Euro teuren und 2,8 Kilometer langen Wärmenetzes ist die NRS – Nahwärme Region Sigmaringen GmbH, eine Tochter des regionalen Bürgerunternehmens Solarcomplex und der Stadtwerke Sigmaringen. Um 17 Uhr ist der Spatenstich im Gewerbegebiet, nahe der neu entstehenden Solarstromanlage von Solarcomplex vorgesehen. Ab 18 Uhr werden dann alle Interessierten in der Weckensteinhalle über den geplanten, mehrmonatigen Bauablauf informiert. Die bauausführenden Firmen stellen sich vor, teilt Solarcomplex mit. Durch die direkte Kommunikation zwischen Bauunternehmen und Anwohnern sollten die Einschränkungen, die mit einer so großen Baustelle verbunden sind, für alle Beteiligten in einem akzeptablen Rahmen gehalten werden. Parallel zur Umsetzung des Projektes bietet die NRS in den kommenden Wochen letztmals die Chance, sich für einen Anschluss an das Wärmenetz zu entscheiden. Diese Möglichkeit besteht für alle Gebäude entlang der geplanten Trasse. "So günstig kommen die Anwohner nie mehr wieder an eine Anschlussmöglichkeit," sagt der Geschäftsführer der NRS, Oliver Dreher. Neben dem Abschluss eines Wärmevertrages, der zum sofortigen Wärmebezug ermächtigt, besteht die Möglichkeit zum Abschluss eines Anschlussvertrags, wahlweise auf das Grundstück oder gleich in das Gebäude. Diese Hausanschlussverlegung beinhaltet das Recht auf eine spätere Wärmeversorgung durch die NRS. In diesem Fall werden dann auch die Leerrohre für das schnelle Internet mit ins Gebäude verlegt.