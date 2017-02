Stetten a.k.M. Stabwechsel bei Feuerwehrkapelle in Stetten a.k.M.

Viel Beifall bei Abschied des langjährigen Vorsitzenden Rainer Schwochow. Die Stettener Musiker tagen zur Jahresversammlung und ziehen resümee.

Stetten a.k.M. – Mit Standing Ovations haben die Musikerinnen und Musiker der Stettener Feuerwehrkapelle ihren scheidenden Vorsitzenden Rainer Schwochow verabschiedet. Zehn Jahre lang hatte er an der Spitze der Kapelle gestanden, bevor er bei der Hauptversammlung am vergangenen Freitag die Verantwortung an seinen bisherigen Stellvertreter und Bruder Jürgen "Joxi" Schwochow übergab.

Nach 15 Jahren in verantwortungsvollen Positionen – davon zehn Jahre an der Spitze – sei die Zeit gekommen, um neuen Ideen Platz zu machen, meinte Schwochow: "Ich bin immer gerne vor der Feuerwehrkapelle gestanden, auch wenn es da nicht immer schön und einfach war", fasste er seine Zeit als Vorsitzender zusammen. Schließlich blase einem da oft ein ordentlicher Wind um die Nase. Zwar sei der Gegenwind manchmal heftig gewesen, doch habe es auch "viel Auf- und Rückenwind" gegeben. Besonders stolz mache ihn die Neustrukturierung der Jugendarbeit in Zusammenarbeit mit Nicole Braun und Joachim Wagner, die neben der Gründung einer eigenen Bläserschule – mit Unterstützung der Gemeinde – schließlich in der erfolgreichen Etablierung einer Bläserklasse am Stettener Schulzentrum gemündet sei. "Das waren ganz wichtige Schritte für unsere Zukunft", unterstrich er und nutzte die Gelegenheit, sich bei all denen ganz herzlich zu bedanken, die ihn in all den Jahren mit Rat und Tat unterstützt hatten.

Voller Freude, dass man wieder eine "tolle Truppe" zusammengestellt habe, leitete er auch die anschließenden Neuwahlen, bei denen sein Bruder Jürgen Schwochow ebenso einstimmig zum neuen Boss gekürt wurde, wie Wolfgang Goreth das Amt des Stellvertreters anvertraut wurde. Ferner wurden Kassier Oliver Müller, Organisationleiter Johannes Hahn, Notenwartin Stefanie Straub-Riedler sowie die Beisitzer Andreas Bosch (aktiv) und Rainer Ettwein (passiv) in ihren Ämtern bestätigt. Auch die Revisoren Simone Rösch und Wolfgang Neusch stellten sich erneut zur Verfügung. Kaum im Amt, attestierte der neue Vorsitzende seinem Vorgänger "glänzende Arbeit geleistet" zu haben und versprach den Musikern, sich ebenfalls mit ganzer Kraft für die Kapelle einzusetzen: "Ich übernehme Verein mit tollen Perspektiven und ihr dürft sicher sein, dass die Kapelle bei mir – neben Beruf und Familien – ganz weit oben steht".

Bereits davor hatte die Versammlung ausgiebig auf ein ereignisreiches und überaus glanzvolles Jahr mit vielen musikalischen Highlights zurück geblickt. Während Schriftführerin Susanne Schumann keinen Anlass, kein Konzert und keinen Auftritt unerwähnt ließ, waren für den scheidenden Vorsitzenden das traditionelle Jahreskonzert, das Sommerfest mit 210-jährigem Jubiläum samt Böhmisch-Mährischem Monsterkonzert im Schlosshof sowie der Wechsel des Dirigenten "die herausragenden Ereignisse" des vergangenen Jahres.

"Wir haben mit Johannes Schuler den richtigen Mann gefunden, der uns alle weiter bringt", lobte der den neuen Kapellmeister. Der gab dieses Lob gerne an die Musikerinnen und Musiker zurück. Trotz mehrerer Optionen habe er sich für Stetten am kalten Markt entschieden und diesen Schritt nicht bereut. "Ich fühle mich sehr, sehr wohl und die Arbeit macht Spaß", sagte er, nicht ohne an die Musiker zu appellieren, den Probenbesuch nicht zu vernachlässigen. Das bevorstehende Probenwochenende werde zeigen, wohin die weitere Reise gehe, sagte Schuler und kündigte an, für Unterhaltungsauftritte das Repertoire der Kapelle spartenweise zu ergänzen. "Ich freue mich Euch weiter dirigieren zu dürfen".

Feuerwehrkapelle

Im Orchester der Feuerwehrkapelle spielen derzeit 62 aktive Musiker. Hinzu kommen 118 passive sowie 35 Ehrenmitglieder. Der Verein betreibt eine eigene Bläserschule mit mehr als 30 Schülern sowie zwei Bläserklassen am Schulzentrum, in denen derzeit 33 Kinder und Jugendliche unterrichtet werden. Daneben musizieren 24 Nachwuchsmusiker in der Jugendkapelle mit dem Ziel, in das Oberstufenorchester integriert zu werden. Die Kapelle steht seit vergangenem April unter der Stabführung von Johannes Schuler. Vorsitzender ist Jürgen Schwochow, Furtäcker 6, 72488 Sigmaringen-Gutenstein, E-Mail: post@fwk-stetten.de

Informationen im Internet: