Stetten am kalten Markt Sportverein Frohnstetten: Sportler freuen sich

Nach mehreren Jahren mit leicht rückläufigen oder stagnierenden Mitgliederzahlen geht es beim Sportverein Frohnstetten wieder aufwärts. Dieses positive Fazit konnte der Vorsitzende des Vereins, Alexander Neuburger, bei der jüngsten Mitgliederversammlung ziehen.

Der aktuelle Stand von 666 Mitgliedern bedeute gegenüber dem Vorjahr so einen Anstieg von 21 Personen, wobei der Zuwachs bei den Kindern und Jugendlichen besonders positiv zu bewerten sei.

In die Reihe der guten Nachrichten gehörte auch, dass der Verein nach vielen Jahren wieder einmal von der Vereinsförderung der Gemeinde profitieren konnte, die zudem auch die notwendigen Ersatzbeschaffungen in der Frohnstetter Hohenzollernhalle zügig umgesetzt hat. Die Premiere des beim jüngsten Sport- und Familienwochenende erstmals veranstalteten Konzertabends "Rock im Riederwäldle" sei sehr vielversprechend verlaufen. Die Veranstaltung werde so sicher wiederholt werden. Und ein Großprojekt haben die rührigen Frohnstetter Sportler dieses Jahr auch auf der Agenda, nämlich die Großsanierung des Rasens auf dem Spielfeld im Riederwäldle. Wenn alles klappt wie geplant, soll die Maßnahme bereits in der zweiten Jahreshälfte anlaufen.

Das von Abteilungsleiterin Selina Dreher vorgestellte vielfältige Sportangebot im Bereich Turnen beeindruckte auch Bürgermeister Maik Lehn. Fast 20 Gruppen gibt es inzwischen im Verein, angefangen vom Eltern-Kind Turnen über Volleyball und Lauftreff bis hin zur Seniorengymnastik. Einziger Wermutstropfen: Für die Jugendgruppe "Geräteturnen und Spiele" sowie für "Nordic Walking" werden nach dem Ausscheiden der bisherigen Trainer dringend neue Übungsleiter gesucht. Bei den Fußballern läuft derzeit ebenfalls alles rund. Mit dem engagierten Trainerduo Harald Ritter und Oliver Grimm können sich die Aktiven der SGM Frohnstetten-Storzingen nach dem dritten Platz in der Hinrunde noch Aufstiegshoffnungen machen.

Abteilungsleiter Markus Buhl vergaß auch nicht die zweite Mannschaft zu erwähnen, die derzeit ganz oben an der Tabellenspitze steht. Der kommissarische Jugendleiter Jürgen Hotz konnte berichten, dass seit längerer Zeit erstmals wieder eine Bambinimannschaft zusammengefunden hat. Alle anderen Jugendspieler des Vereins spielen mittlerweile in der SGM Heuberg zusammen mit Kinder und Jugendlichen aus Storzingen, Stetten a.k.M. und Schwenningen. Sehr erfreulich bewertete Neuburger, dass mit dem neu gewählten Jugendleiter Jürgen Hotz und der stellvertretenden Abteilungsleiterin Silke Kraus zum ersten Mal seit längerer Zeit wieder alle Vorstandsämter lückenlos besetzt werden konnten.

Ehrungen

Im Rahmen der Mitgliederversammlung des SV Frohnstetten konnte der Vorsitzende Alexander Neuburger engagierte Vorstandsmitglieder und Übungsleiter für ihre Verdienste um den Verein auszeichnen. Die bronzene Ehrennadel gab es für den langjährigen Tenniswart Reinhard Neurauter sowie den stellvertretenden Vorsitzenden Matthias Melcher. Dem ausgeschiedenen Übungsleiter im Jugendbereich Günther Hartmann wurde die silberne Ehrennadel verliehen. Für seinen langjährigen Einsatz im Trikot des SV Frohnstetten wurde Oliver Mattes mit der Spielerehrennadel in Bronze ausgezeichnet. (kpn)