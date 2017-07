Stetten am kalten Markt Spectaculum zählt 13 500 Besucher

Nach dem Spectaculum ist vor dem Spectaculum. Nach dem erfolgreichen Verlauf des dreitägigen Mittelalterfestes in der Garnisonsgemeinde sind sich alle Verantwortlichen einig. Sie setzen darauf, dass es in vier Jahren, 2021, das siebte Spectaculum geben wird. Doch zunächst sind die Augen auf das nächste Dorftheater gerichtet. Es soll 2019 stattfinden.

Uwe Stolz vom Organisationskomitee sieht die Frage nach der Neuauflage, dem Spectaculum 2021, so: "Meiner Meinung nach wird es die Neuauflage geben. Das Feedback der zahlreichen Besucher war durchweg positiv. Ich selbst habe keine einzige Kritik zu hören bekommen." Die Künstler hätten übereinstimmend positive Bilanzen gezogen. Stolz: "Was sollte gegen das Spectaculum 2021 sprechen?" Das sieht auch Maik Lehn so. Der Bürgermeister sagt: "Aus meiner Sicht wäre es sehr schade, wenn es 2021 kein Spectaculum geben würde. Die positiven Rückmeldungen der Besucher, Vereine und Schausteller sollten uns allen Ansporn sein, das 7. Spectaculum im Jahre 2021 fest einzuplanen." Auch Fritz Pfeiffer vom Veranstalter-Verein "Attraktive Region Stetten" ist nach dem Erfolg vom Wochenende überzeugt, dass aus heutiger Sicht dem nächsten Spectaculum nichts entgegensteht.

Nicht nur die Offiziellen zeigten sich vom Flair und der friedlichen Atmosphäre des Drei-Tage-Festes angetan. Wer sich am Samstag oder Sonntag unter den Besuchern umhörte, bekam immer die Worte "toll", "super", "wunderschön" zu hören. Diesen Eindruck kann Uwe Stolz nur bestätigen: "Ich hatte mit Gästen gesprochen, die zum Teil etwas länger auf ihr Essen warten mussten, aber kein einziger von diesen, hat sich auch nur mit einem Satz darüber beklagt – das scheint wohl mit der entspannten Atmosphäre zusammenzuhängen." Diese Atmosphäre beschreibt Stolz so: "Die überall präsenten Mittelalterklänge, Dudelsack, Pfeifen und Harfe haben eine solche Ruhe auf alle ausgestrahlt, es waren nicht die bekannten und lästigen "Alltagsgeräusche" zu hören." Alle Besucher seien sichtlich zufrieden und, seiner Beobachtung nach, sogar glücklich gewesen. Wo finde man, so fragt er, vergleichbare Großveranstaltungen, bei denen es keine Auseinandersetzungen und andere Rangeleien gibt?

Harald Dreher ist als Organisator tief in der Mittelalterszene. Er besucht regelmäßig entsprechende Veranstaltungen, kennt die gefragtesten Bands der Szene. Er teilt die Einschätzung der anderen Verantwortlichen des diesjährigen Spectaculums. Dreher bedauert nur, dass der Auftritt der Gruppe Versengold am Freitagabend kurz vor Mitternacht wegen eines starken Gewitterregens vorzeitig abgebrochen werden musste.

Sehr gut hat sich aus Sicht des Organisationsteams auch in diesem Jahr die Übernahme der Bewirtung durch Vereine aus der Kerngemeinde und den Ortsteilen bewährt.

Besucherstatisik

Nach Angaben der Organisatoren besuchten über 13 500 Mittelalterfreunde das sechste Stettener Spectaculum. Alleine zum Doppelkonzert am Freitagabend mit Wenderson und Versengold waren 1000 Besucher gekommen. Am Eingang konnten Besucher Erbsen in je nach Herkunft unterschiedliche Gläser werfen. Harald Dreher: "Bei der Erbsenzählaktion zeigte es sich, dass der Zollernalbkreis und der Landkreis Sigmaringen die am stärksten vertretenen Landkreise waren." Als sehr erfreulich wertet es Dreher, dass unter den Besuchern 3500 Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren waren. (hps)