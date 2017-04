Stetten am kalten Markt Sommertheater war großer Erfolg für "Förderverein für attraktive Region Stetten a.k.M."

Bei der Hauptversammlung hat der "Förderverein für attraktive Region Stetten a.k.M." nicht nur über Erfolge und Aussichten gesprochen, sondern auch einen Personalwechsel im Führungszirkel vollzogen. Dabei wurde Bürgermeister Maik Lehn zum Stellvertreter von Fritz Pfeiffer.

Einen personellen Wechsel im Führungszirkel hat der "Förderverein attraktive Region Stetten am kalten Markt" bei seiner jüngsten Hauptversammlung im Stettener Rathaus vollzogen. Zwar bleibt Fritz Pfeiffer auch in den kommenden zwei Jahren Vorsitzender des Vereins, doch steht ihm mit Bürgermeister Maik Lehn anstelle von Markus Gscheidle nun ein neuer Stellvertreter zur Seite.

Auch Schatzmeister Fritz Halder legte sein Amt in neue Hände und übergab seinen Job an Ermilio Verrengia, der seit mehr als zwei Jahren als Kämmerer über die Finanzen der Heuberggemeinde wacht. Schließlich übernahm Hauptamtsleiter Peter Greveler die Position des Schriftführers von Gabi Hollstein, während Claudia Mogg sowie Harald Dreher und Oliver Neusch weiterhin als Beiräte fungieren. Zwar sei die neue Führungsriege damit "ziemlich Rathaus-lastig", wie Bürgermeister Maik Lehn schmunzelnd einräumte. Doch müsse man die neue Mannschaft eher als Übergangslösung sehen, bis sich ein frisches Team gefunden habe, das sich – neben den Großveranstalten wie Stettener Sommertheater und Spectaculum – um die Zukunftsentwicklung der Gemeinde kümmere: "Der Förderverein ist für uns ungemein wichtig. Dort wird wichtige Arbeit geleistet, die wir unbedingt am Laufen halten wollen", sagte das Gemeindeoberhaupt und ließ wissen, dass entsprechende Gespräche längst im Gange seien.

Lehns Dank galt allen, die sich in den vergangenen Jahren im Förderverein stark für die Gemeinde eingesetzt hatten. Insbesondere der Vorsitzende habe sich aufgrund der personellen Engpässe über die Maßen engagiert, wofür diesem besonders zu danken sei: "Das war manchmal wie in einer One-Man-Show", so das Gemeindeoberhaupt. Bereits davor hatte Fritz Pfeiffer die unzähligen Aktivitäten seit der letzen Hauptversammlung Revue passieren lassen, zu denen neben der gebührenden Verabschiedung des alten sowie der Wahl des neuen Bürgermeisters im wesentlichen das Stettener Sommertheater gehörte: "Kaum waren sie im Amt, haben auch schon die Theaterproben im Schlosshof begonnen", so Pfeiffer zum damals neuen Rathauschef. Der habe so hautnah miterlebt, wie das Stück Probe für Probe besser geworden sei und sich die Aufführungen "zum absoluten Highlight mit riesiger Außenwirkung für die Gemeinde" entwickelt hätten.

Das konnte Produktionsleiterin Claudia Mogg in ihrem Bericht nur bestätigen. Mit den Aufführungen des Stücks "Weit vom Schuss – und mittendrin!" sei der höchste Zuschauerzuspruch seit Beginn des Sommertheaters zu verzeichnen. Der tolle Zusammenhalt der Schauspieler und der immense Zuwachs an jugendlichen Darstellern seien für sie der größte Gewinn gewesen, sagte Mogg. Zwar hätten inzwischen mehrere Protagonisten, meist aus Altersgründen, ihren Rückzug angekündigt, doch sei sie nach ersten Sitzungen und Gesprächen zuversichtlich, die junge Generation alsbald einzubinden. Dank des großzügigen Sponsorings durch die Volksbank Albstadt und eines Zuschusses vom Kultusministerium des Landes habe das Sommertheater auch finanziell positiv abgeschlossen, was sich auch beim späteren Finanzbericht des scheidenden Schatzmeisters Fritz Halder zeigte.

Noch vor den Wahlen informierte Harald Dreher über das bevorstehende Mittelalterfest "Stettener Spectaculum", das heuer am Wochenende vom 21. bis 23. Juli auf dem Programm steht. Mit einer rund 20-köpfigen Arbeitsgruppe seien die Vorbereitungen seit über einem Jahr im Gange: "Inzwischen sind wir auf die Zielgerade eingebogen", sagte Dreher und schwärmte, dass sich an diesem Wochenende "die Cremé de la Cremé der Deutschen Mittelaltersszene in Stetten ein Stelldichein" gäbe.

Der Verein

Vor 20 Jahren aus der Marketinggruppe des Gemeinde Stetten a.k.M. unter Führung des früheren Pfarrers Lothar Wiest gegründet, widmet sich der "Förderverein attraktive Region Stetten am kalten Markt" seither der Förderung von Kunst, Kultur und Sport sowie der Förderung von Heimatpflege und Heimatkunde. Der Verein hat knapp 30 Mitglieder, der Beitrag beläuft sich auf 6 Euro pro Jahr. Der Vorstand wird unterstützt durch Beiräte aus den Bereichen Sommertheater und Spectaculum sowie vom Stettener Wirtschaftsverbund. Interessenten, die sich gerne mit den Zukunftsperspektiven der Gemeinde beschäftigen, sind jederzeit erwünscht. Vorsitzender und Ansprechpartner ist Fritz Pfeiffer, Telefon 0 75 73/9 51 10 und E-Mail info@optikpfeiffer.de