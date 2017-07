Stetten am kalten Markt Sommerferienprogramm steht fest

Mit einem zweitägigen Spaß-, Abenteuer- und Spielevent auf den Anlagen des Stettener Tennisclubs startet das diesjährige Sommerferienprogramm des Stettener Bildungswerks in die großen Ferien. Für Daheimgebliebene ist mit dem Programm wieder allerhand Spiel, Spaß, Spannung und Unterhaltung angesagt. Das rosa Heft ist inzwischen fertiggestellt und wird am kommenden Donnerstag, 20. Juli, mit dem Mitteilungsblatt der Gemeinde in die Stettener Haushalte flattern.

Anmelden zu den einzelnen Events kann man sich dann schon einen Tag später. Ab Freitag, 21. Juli, um 17 Uhr werden die Interessensbekundungen bei den jeweiligen Organisatoren und Veranstaltern entgegen genommen. Mit seinem reichhaltigen, spannenden und kreativen Angebot bietet das neue Programm viele Möglichkeiten, dass bei Kindern und Jugendlichen während der sechswöchigen Schulferien keine Langweile aufkommt. Unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Maik Lehn hat sich Cheforganisatorin Katja Wassmer dafür wieder mächtig ins Zeug gelegt. "Ich freue mich, dass wir in Kooperation mit zahlreichen Vereinen, Firmen, Organisationen und Privatpersonen wieder ein ziemlich breit gefächertes Programm zusammen stellen konnten", sagt Wassmer, die dieses Jahr auf einen runden Geburtstag zurückblicken kann. Denn bereits zum zehnten Mal hat die engagierte Mutter sich nun schon die Mühe gemacht, ein attraktives Programm über die Sommerferien auf die Beine zu stellen. "Ich hoffe, dass unter den unterschiedlichsten Angeboten und Aktionen wieder so ziemlich für jeden Geschmack etwas dabei ist", unterstreicht Wassmer im Gespräch mit dem SÜDKURIER.

Bereits am ersten Ferientag startet das Programm mit einem zweitägigen Spaß- und Spielevent, der vom Stettener Tennisclub unter der Regie von Cédric Blersch und Tim Tegtmeyer ausgerichtet wird. Vom 31. Juli bis zum 4. August steht dann in der ersten Ferienwoche der Sommerwirbel auf dem Programm, der dieses Jahr erstmals unter der Regie der Schulsozialarbeit am Schulzentrum steht. Unter das Motto "Helden der Kindheit" haben Schulsozialarbeiter Tobias Buck und sein Team die spannenden Tage igestellt und sich für die Woche der Helden viele Überraschungen, Workshops und viel Spaßiges einfallen lassen. Längst ist die Woche ausgebucht, an deren Ende ein Elternfest steht.

Langeweile braucht aber auch danach keine aufkommen, denn das Ferienprogramm hat auch sonst noch Allerhand im Köcher. So können sich Naturliebhaber mit Förster Daniel Sauter den Wald erkunden, sich beim Angelsportverein Frohnstetten beim Angeln versuchen oder mit dem Albverein zum Geocaching gehen. Für Freunde des Formens und Bastelns sind genauso diverse Alternativen im Angebot, wie Abenteurer vom 25. bis 27. August beim Zeltlager des TSV auf ihre Kosten kommen. Von der Nachtwanderung über Wald- und Indianerspiele bis hin zum gemeinsamen Lagerfeuer sind dabei interessante Unternehmungen angesagt. Und die ganz Mutigen können auf der Kämpferbahn der Bundeswehr ihre Grenzen austesten. Sogar eine gemütliche Nudelparty gehört diesmal zum Programm, wie auch ein Besuch beim DRK, ein Tag bei der Modelfliegergruppe oder ein Fahrradturnier für Abwechslung sorgen. "Ich bin happy, dass wir wieder von vielen Seiten unterstützt wurden", freut sich Katja Wassmer und betont, dass sie und ihre Mitstreiter sonst nicht ein so tolles Programm zusammen bekommen hätten.

Die Broschüre

Die rosa Broschüre des Sommerferienprogramms wird mit dem Mitteilungsblatt am kommenden Donnerstag, 20. Juli, an alle Haushaltungen verteilt und liegt zusätzlich im Rathaus, in der Schule sowie bei der Firma "EP: Electro Neusch" aus. Anmeldungen zu sämtlichen Programmpunkten werden am kommenden Freitag, 21. Juli, ab 17 Uhr von den jeweiligen Veranstaltern entgegen genommen.

Im Internet ist die Broschüre abrufbar unter: