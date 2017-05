Stetten am kalten Markt Skiclub bietet seinen Mitgliedern im ganzen Jahr Programm an

755 Mitglieder hat der Skiclub in Stetten a.k.M. und mit 49 Jahren Vereinsgeschichte im Rücken haben die Verantwortlichen im Club bereits den Rahmen für die Jubiläums-Feierlichkeiten im nächsten Jahr gesteckt. Doch zunächst stand jüngst die Jahresversammlung an, bei der die Anwesenden eine erfreuliche Finanzsituation im Bericht von Sonja Dreher präsentiert bekamen.

Dies auch dank der immerhin 22 Lifttage in diesem Jahr, die eine wichtige Einnahmequelle darstellten. Vorstand Martin Löffler machte aber auch klar, dass demnächst größere Investitionen geplant seien, um den Skibetrieb auch in den kommenden Jahren aufrechtzuerhalten. Etwas anzusparen sei in dieser Situation also geboten.

Die Wahlen waren Beweis dafür, dass der Verein auch sonst sehr gut aufgestellt ist. Sämtliche zu wählenden Amtsinhaber stellten sich wieder zur Verfügung und wurden einstimmig wiedergewählt: Christine Unter als zweiter Vorsitzender, Sonja Dreher als Kassiererin, Stephan Reiser als Skischulleiter. Auch die drei Beisitzer Helmut Bürk, Sabine Reichegger und in Abwesenheit Thomas Neusch.

Jugendwart Toni Hahn betonte: "Der Skiclub ist nicht nur ein Verein für den Wintersport". So gehe man zum Wasserskifahren, mache in diesem Jahr eine Kanutour auf der Donau, der Radlertreff sei beliebt und auch die Skigymnastik. Aber auch bei den Stettener Kartmeisterschaften und beim Frauenlauf des Wirtschaftsverbunds waren Teams des Vereins mit am Start.

Wieder dabei sein werde der Verein auch beim Spectaculum, von dessen Vorbereitungen Benni Bücheler berichtete. Gebrochen habe man indes mit einer Tradition beim Schülerlager. Aufgrund von Unstimmigkeiten mit der Geschäftsleitung in Schetteregg fährt man nach vielen Jahr nicht mehr dorthin, sondern ins schweizerische Scoul im Engadin.

Für 25 Jahre Mitgliedschaft im Skiclub Stetten wurden geehrt: Dieter Beck, Hans Braun, Anita Bubser, Anna-Maria Unger, Florian Braun, Johannes Unger und Stefan Braun sowie die nicht anwesenden Mitglieder Elfriede Braun, Maximilian Scholz und Petra Scheck.

Des Weiteren wurden bei der Versammlung drei Männer ausgezeichnet, die nicht der Vorstandschaft angehören und die Überdurchschnittliches für den Club geleistet haben: Heiner Laubhahn, Manfred Bücheler und Hans-Peter Nolle erhielten ein Geschenk von Martin Löffler.