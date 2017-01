Stetten am kalten Markt Skiclub-Meisterschaften: Nachwuchsrennläufer genießen Pokalverleihung

Lauter kleine Champions gab es am Sonntagabend im proppenvollen Gasthaus Linde. Der Grund: Bei strahlendem Sonnenschein und eisigen Temperaturen hatte der Stettener Skiclub am Nachmittag seine Kinder- und Schülermeisterschaften ausgerichtet und die Teilnehmer zum Abschluss zur Siegerehrung gebeten.

Voller Stolz krackselten die Sieger auf's Stockerl, nahmen dort mit leuchtenden Augen ihre Pokale und Urkunden entgegen und genossen das Blitzlichtgewitter, das Eltern und Großeltern sowie Freunde und Bekannte mit ihren vielen Kameras auslösten.

Nachdem sich der Winter auf dem Heuberg von seiner besten Seite zeigte, haben die vielen Helfer des Skiclubs aufreibende Tage hinter sich. Bei traumhaften Bedingungen waren die Kurse der Skischule sehr gefragt. Dazu richtete der Club noch seine Meisterschaften aus. Bei der Siegerehrung freute sich Vorsitzender Martin Löffler über die, wie er sagte, "gute Resonanz und die tolle Veranstaltung". Es sei super gewesen, so viele junge Skifahrer am heimischen Skihang zu sehen, die sich auf die Piste getraut hätten. Manche seien schließlich in den vergangenen Tagen erstmals auf den Skiern gestanden. Umso mehr wiege der Mut, sich den Hang hinter zu wagen, lobte er den Nachwuchs. "Wir haben ein strammes Programm hinter uns", fasste Löffler das Geschehen am heimischen Skilift zusammen. "Unser ganzes Team muss da von einer Stunde auf die andere funktionieren", lobte er die Mannschaft, die alles ehrenamtlich erledigt habe.

Dann aber kam die große Stunde der kleinen Rennfahrerinnen und Rennfahrer, die der Vorsitzende von jeder Altersklasse nach vorne holte, um vor großem Publikum ihre Pokale und Urkunden in Empfang zu nehmen. Mit dem Titel des Schülermeisters dürfen sich nun Lena Reichegger und Moritz Unger schmücken, die in den beiden Läufen des Nachmittags jeweils die schnellsten Zeiten gefahren waren, wobei Unger auch die Tagesbestzeit auf seinem Konto verbuchte. Kindermeister wurden Milena Wassmer und Johannes Dreher. Den Titel bei den Snowboardern heimste bei den Schülern Fabian Mattes ein, während bei den Kindern Yannick Reiser der Schnellste auf dem Snowboard war. Nach der Siegerehrung wurden wieder zahlreiche Gewinne verlost, die von Skibrillen und Skischuhtaschen bis hin zum Skihelm, Skistöcken und – als Hauptpreis – ein neues Paar Skier reichten. Freudestrahlend durfte das Moritz Unger in Empfang nehmen, dessen Startnummer 87 ihm das Glück bescherte.

Die Sieger

Snowboard: Yannick Reiser (Kinder), Fabian Mattes (Schüler); Alpin Schülerinnen U 6: Marie Gauggel; Schüler U 6: Leopold Sprenzinger, Maximilian Ruf, Vincent Hotz; Schülerinnen U 8: Lenja Bücheler, Romy Drissner, Giada Hollauer; Schüler U 8: Niklas Reiser, Carlo Mogg, Luca Letsch; Schülerinnen U 10: Ronja Ruf, Nele Lauterbach, Carla Steinhart; Schüler U 10: Yannick Reiser, Nils Bücheler, Leo Drissner; SchülerinnenU 12: Milena Wassmer (Kindermeisterin), Melina Buhl, Lena Gallus; SchülerU 12: Johannes Dreher (Kindermeister), Marius Ruf, Elia Ruf; Schülerinnen U14: Leni Dreher, Amelie Braun, Anna Schwochow; SchülerU 14: Moritz Unger (Schülermeister), Jakob Thumm, Luis Reichegger; SchülerinnenU 16: Lena Reichegger (Schülermeisterin), Linda Reiser; Schüler U16: David Bücheler, Jannis Rupp, Jakob Koch. (gfe)