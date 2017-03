Stetten am kalten Markt Ski Club sichert sich 13 Titel bei Kreismeisterschaft in Damüls

Rund 100 Starter folgten der Ausschreibung nach Damüls

Stetten a.k.M. – Bei der Kreismeisterschaft 2017 im Alpinen Skirennsport war der Ski-Club Stetten der erfolgreichste Verein mit 13 Kreismeistertiteln.

Der Ski-Club Meßkirch hatte zusammen mit dem Ski-Club Sigmaringendorf zur Kreismeisterschaft nach Damüls im Bregenzerwald geladen und rund 100 Starter folgten der Ausschreibung, teilt der Stettener Skiclub mit. Nach anfänglich erschwerten Bedingungen zeigte sich pünktlich zum Start des Riesentorlaufs die Sonne und das erste Rennen konnte beginnen. Im Anschluss daran fand dann der Slalom statt.

Die beiden Läufe wurden von Johannes Unger vom SC Stetten gesteckt. Für den Ski-Club Stetten erzielten Judith Fauler und Martin Löffler die Kreismeistertitel in beiden Rennen in der Altersklasse II. Ebenso holten sich Christian Löffler in der Altersklasse I, Nico Reiser in der Jugendklasse und Moritz Unger in der Schülerklasse den Doppelsieg. Im Riesenslalom gewann Michael Löffler den Titel in der Klasse Herren Aktiv und Johannes Dreher bei den Kindern. Johannes Unger siegte im Slalom.

Weitere Podestplätze für den SC Stetten: Im Riesenslalom erreichten einen ersten Platz: Pia Lingner und Leni Dreher; einen zweiten Platz erreichten Marius Ruf, Jacob Thumm, Uwe Wiechert, Michael Dreher, Sidney Mogg, Anna Steinhart und Thomas Neusch; einen dritten Platz erreichte Toni Hahn. Im Slalom: Erste Plätze belegten Pia Lingner, Johannes Dreher und Leni Dreher. Platz zwei belegten: Marius Ruf, Jacob Thumm, Uwe Wiechert, Michael Dreher, Sidney Mogg, Anna Steinhart und Michael Löffler. Einen dritten Platz belegte Franz Rupp.