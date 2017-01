Stetten am kalten Markt Ski-Club Stetten kürt die Schnellsten

Stetten am kalten Markt

Rebecca Neusch und Johannes Unger sind die beiden Vereinsmeister 2017 am heimischen Skihang geworden

Bei guten Bedingungen richtete der Ski-Club Stetten am vergangenen Freitagabend seine Vereinsmeisterschaften für Jugendliche und Aktive aus und kürte seine Clubmeister. 40 Teilnehmer folgten der Ausschreibung und fanden am heimischen Skihang beste Pistenverhältnisse und einen schnell gesteckten Riesentorlauf vor, den jeder Teilnehmer zweimal absolvieren musste.

Sportwart Johannes Unger und Rebecca Neusch fuhren an diesem Abend die schnellsten Zeiten und sind somit verdiente Ski-Alpin-Clubmeister des Jahres 2017. Den Jugendmeistertitel holte sich Luca Belz, ebenso wie sich die schnellste Läuferin des Abends, Rebecca Neusch, mit diesem Titel schmücken darf. Lara Löffler siegte in der Klasse "Damen Aktiv". In den Altersklassen ab 30 Jahren erwiesen sich Judith Fauler (AK 51) und Christian Löffler (AK 31) als unschlagbar. Die weiteren Altersklasse-Sieger waren Karin Klaß (AK 41), Patrick Bücheler (AK 41), Martin Löffler (AK 51), sowie Hans Rohner (AK 61).

Bei der Siegerehrung freute sich der SC-Vorsitzender Martin Löffler über die voll besetzte Skihütte. Seine Stellvertreterin Christine Unger hatte Pokale und Preise zusammengestellt, die teilweise auch unter den Startnummern verlost wurden. Den Sonderpreis für den 13. Platz im Gesamtklassement erhielt Florian Braun.