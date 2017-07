Das sechste Stettener Spectaculum hat über drei Tage tausende von Besuchern begeistert. Die mittelalterlichen Gruppen bewiesen dabei besonderes Durchhaltevermögen. Sie erlebten eine nasse Gewitternacht in ihren Zelten.

Wie schmeckt eigentlich Feuer? Wenn man Anne Devries und Hannes Göldner glauben darf, dann schmeckt Feuer unterschiedlich, aber in angenehmen Geschmacksrichtungen. Die beiden Künstler müssen es wissen. Sie bilden zusammen das Duo "Lux Aeterna" und gehörten in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu den Feuerschluckern und Feuerkünstlern, die gegen Mitternacht beim sechsten Stettener Spectaculum hunderte von Zuschauern ins Staunen versetzten.

Diese Feuerschau war gleichzeitig Abschluss des ersten Festtages und der Auftakt zur Verlängerung am Sonntag. Begonnen hatte das Fest bereits am Freitagabend. Das Konzert mit den Bands "Wendrsonn" und "Versengold" musste wegen eines Gewitters rund eine Stunde früher als vorgesehen beendet werden. Am Samstagnachmittag waren die Regentropfen der vorangegangenen Nacht immer noch ein Thema. Denn zum Fest hatten sich zwölf Mittelaltergruppen angemeldet. Wie es sich für echte Landsknechte und Ritter gehört, wurde in Zelten geschlafen. Renate Nagel hat sich ganz ihrem Steckenpferd, der Mittelalterdarstellung verschrieben. Die Frohnstettenerin ist nicht nur Fixstern für das runde Dutzend Mitglieder der "Vasallen von Hohenberg". In der Mittelalterszene heißt sie "Truchsess Gräfin von Hoiberg".

Zur Gewitternacht im Zelt meinte sie am Samstag: "Wir waren trotz des Sturms bei guter Stimmung und haben im Zelt geschlafen." Überhaupt war der Gang durch die Zeltlager der einzelnen Mittelaltergruppen eine eigene Zeitreise für sich. Gekocht, gegrillt und gebraten wurde für eine Mittelaltergruppe selbstverständlich über dem offenen Feuer. Die Männer und Frauen, Jungen und Mädchen der einzelnen Gruppen saßen im Outfit des 16. Jahrhunderts bei Tisch oder beim Feuer. Fragen der Besucher nach einzelnen Details der Campausstattung wurden freundlich beantwortet. Schaukämpfe gehören zum Alltag dieser Gruppen. Mit den Waffen des Hochmittelalters gingen die Recken aufeinander los. Schwertgeklirr und das Keuchen der kämpfenden Männer bildeten die Geräuschkulisse. Im Schaufechten geübt wirkten die Kampfszenen sehr authentisch und zogen die Zuschauer fast magisch in ihren Bann.

Eine der sieben Musikgruppen, die über den Mittelaltermarkt zogen, waren die "Viesematenten" aus Erfurt. Ihr Vorsitzender und Sprecher ist Mathias Karker. Die Musiker, die sich "Free Jazz mit Mittelaltereinschlägen" auf ihre Fahnen geschrieben haben, waren im vergangenen Jahr beim Mittelalterfest auf der Burg Wildenstein. Karker: "Dort hat uns der Stettener Organisator Harald Dreher gehört und uns zum Spectaculum 2017 nach Stetten a.k.M. eingeladen." Nicht nur Künstler und Mittelalterfans haben Termine wie das Spectaculum im Blick, das gilt auch für ihre Fans. Maria von Recklinghausen wird in der kommenden Woche 80 Jahre alt. Die Deutsch-Amerikanerin wohnt in San Francisco. Sie berichtet: "Ich feiere meinen Achtzigsten in meinem Geburtsort Ennetach." Weil die Schwester in Stetten wohnt und ihr von dem Spectaculum berichtete, ist die alte Dame samt Familie bereits drei Tage früher nach Deutschland geflogen, um nicht das Mittelalterfest zu verpassen.

Die Verlängerung des Deutschlandaufenthalts hat sich aus Sicht der alten Dame gelohnt. Sie meinte zum Spectaculum: "Es ist unheimlich schön." Das meinten auch Karin-Ilona und Henning Lamp'l. Die beiden Hamburger waren nur durch Zufall auf dem Festplatz gelandet. Henning Lamp'l: "Wir wussten nichts von dem Fest. Als wir mit unserem Wohnmobil ein Hinweisschild auf die Veranstaltung sahen, beschlossen meine Frau und ich, es zu besuchen." Dieser Abstecher hat sich für das Ehepaar gelohnt. Die Beiden zeigten sich im SÜDKURIER-Gespräch von dem Stettener Fest erfreut und tief beeindruckt.

Zum Fest gehörte nicht nur die Mittelalterschau. Rund 50 fahrende Händler hatten sich zum Mittelaltermarkt angesagt. Für die Kinder gab es extra Programmpunkte. Etwa das Selbermachen von Lederbeuteln und Armbändern. Ein Kinderkarussell drehte seine Runden. Und auf dem Marktgelände hatten die Stettener Kindergärten eine Station eingerichtet. Sie beschäftigten dort den Nachwuchs, während die Eltern gemütlich über den Markt schlendern konnten. Doch zurück zur langen Nacht von Samstag auf Sonntag. Anne Devries und Hannes Göldner verdienen sich mit ihren Auftritten den Lebensunterhalt. Die beiden Profis sind seit 2005 ein Team und seit 2013 haben sie die Feuernummer in ihr Programm aufgenommen. Sie strichen mit brennenden Fackeln über Arme und Beine und zum Höhepunkt ließen sie die Flamme im Mund erlöschen. Jonglage, Akrobatik, Tanz- und Balancenummern gehörten ebenfalls dazu. Göldner erklärte: "Reich werden wir damit nicht, aber es reicht zum Leben."