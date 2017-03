Stetten am kalten Markt Sechstes Spectaculum startet im Juli

Wer Waffengeklirr, mittelalterliche Musik, Gaukler, Feuerschlucker und Märchenerzähler liebt, wer gern in die Bilderbuchseite des Mittelalters eintaucht, ist von Freitag bis Sonntag, 21. bis 23. Juli, in Stetten genau richtig. An diesem Wochenende lädt die Garnisonsgemeinde zum sechsten Stettener Spectaculum.

Bei einem Pressegespräch stellte Harald Dreher, Vorsitzender der Arbeitsgruppe "Stettener Spectaculum 2017", den Stand der Planungen vor.

Schon der Ort der Vorstellung war symbolträchtig. Denn Bürgermeister Maik Lehn stellte den Sitzungssaal im Rathaus zur Verfügung. Das Projekt "Spectaculum" sei eine Aktion der gesamten Gemeinde, wie Dreher betonte. Die Organisation liegt bei der Arbeitsgruppe, die wiederum zum "Förderverein attraktive Region Stetten a.k.M." gehört. Mit von der Partie ist auch die Gemeinde. Lehn sagte: "Wir stellen mit 20 000 Euro eine Ausfallbürgschaft." Dieses Geld soll durch die dreitägige Veranstaltung wieder eingenommen werden. Und noch eine zweite Sicherungsschiene soll für den äußersten Notfall das finanzielle Risiko für die Veranstalter auf Null minimieren. Das wäre der Fall, wenn es an diesem Wochenende kalt und stürmisch wäre und ein Dauerstarkregen den Aufenthalt im Freien unmöglich machen würde. "Für diesen Fall haben wir eine entsprechende Versicherung abgeschlossen", erläutert Dreher.

Das Stettener Spectaculum findet alle vier Jahre statt. In der Zwischenzeit ist es in der Mittelalterszene deutschlandweit etabliert. Schon die nackten Zahlen sprechen für die überörtliche Bedeutung des Festwochenendes: 16 Vereine und Einrichtungen aus der Gesamtgemeinde beteiligen sich am Festwochenende. Dreher sagt dazu: "Wir brauchen pro Tag rund 500 ehrenamtliche Helfer." Zum Mittelaltermarkt haben sich bislang 46 Händler angesagt. Allerdings geht Dreher davon aus, dass es bis zum Festwochenende noch mehr Anmeldungen geben wird. Dazu kommen noch Stände hinzu, an denen den Besuchern historische Handwerktechniken demonstriert werden.

Der Scharfrichter aus Konstanz zeigt den Marktbesuchern darüber hinaus noch, welche Mittel er vor Jahrhunderten gegen Gauner, Spitzbuben, Hexen und Kriminelle einsetzte. Gaukler, Feuerschlucker, Zauberer und andere Gestalten wie der Barbiere und ein Bettler werden die Optik der Marktszene zudem mit ihren Aufführungen bereichern.

Zwölf Mittelaltergruppen haben sich für das Lager beim Rathaus angemeldet. Unter anderem mit dabei sind die Vasallen von Hohenberg aus Frohnstetten und mit einem weiteren Anreiseweg die Elztäler. Sie sollen mit ihrer mittelalterlichen Aufmachung, mit Schwertkämpfen und wildem Lagerleben für Stimmung sorgen, bringt es Dreher auf den Punkt. Das dritte Kontingent der Akteure bestehe aus Musikern. "Manche Bands, die in ihren Anfangsjahren bei uns spielten, haben inzwischen Karriere gemacht und sind viel zu teuer für uns", sagt der Vorsitzende. Doch Dreher hat dennoch für musikalische Höhepunkte gesorgt. Am Freitagabend seien in der "Nacht der Balladen" mit den Bands Versengold und Wendrsonn so zwei Elitegruppen der Mittalalterszene zu hören, stellt er fest.

Nähstube nimmt die Arbeit auf

Wie ist das Stettener Spectaculum entstanden?

1999 im Rahmen der 1200-Jahr-Feier der Gemeinde ging es um die Darstellung der legendären Hochzeit des Ritters Joachim von Hausen und dem sich daran anschließenden mehrtägigen Fest. Daraus hat sich das Spectaculum entwickelt.

In welchen Zeitintervallen wird das Dorfzentrum zum Mittelalterfest?

Das Spectaculum findet alle vier Jahre im Wechsel mit dem Stettener Theater statt. Das nächste Theater findet 2019 statt, das siebte Spectaculum steht dann 2021 an.

Welchen örtlichen Umfang hat das Mittelalterwochenende?

Das gesamte Kerndorf wird zur Festmeile. Stadttore und Mauerattrappen aus Holz begrenzen den autofreien Festbereich.

Was macht den Charme des Festwochenendes aus?

Zunächst erhält Stetten einen mittelalterlichen Touch. Alle Helfer tragen mittelalterliche Kleidung. Wer als Besucher ein solches Kostüm trägt, bekommt Rabatt beim Eintritt. Eine wichtige Rolle bei der Bekleidungsfrage spielt die Nähstube, die bereits in diesem Monat ihre Arbeit aufnimmt. (hps)