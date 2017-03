Stetten am kalten Markt Schwäbisch als kleinster gemeinsamer Nenner bei der Saubachkomede in Frohnstetten

Schwäbisch als kleinster gemeinsamer Nenner bei der Saubachkomede in Frohnstetten

Stetten am kalten Markt

Der Musikverein Frohnstetten hatte zum Comedyabend eingeladen. Die Saubachkomede gab sich bei ihrem fünften Auftritt in der Hohenzollernhalle alle Mühe. Der Funke zwischen den Akteuren auf der Bühne und dem Publikum wollte aber nie so richtig überspringen.

Über zweieinhalb Stunden mühten sich die Komödianten und unterhielten die Gäste in der ordentlich gefüllten Halle sehr gut. Ganz am Ende, nach dem lustigen und vielen schon bekannten Auftritt von "Schorsch", wurde sogar die gewünschte Zugabe noch gespielt. Irgendwie fehlten aber die Momente, in denen die Zuschauer Tränen weinten vor Lachen oder sich laut lachend auf die Schenkel klopften. Der Auftritt der fünf Oberschwaben war amüsant und der kleinste gemeinsame Nenner, die schwäbische Sprache, sorgte abwechselnd für Lachen und Grinsen.

Sehr gelungen war die Auftaktnummer mit dem fremden Autofahrer, der im Dorf eine Straße suchte. Otto und Richard, die gerade mit dem Fegen der Straße beschäftigt waren, halfen dem "Stadtpinkel" gerne weiter. Das heißt, sie versuchten es! "Ich habe Schwierigkeiten mit ihrem lustigen Dialekt", war aber das Einzige was dem "Reig'schmeckte" dazu einfiel. Bei den Sprachspielereien der Akteure hatte auch der eine oder andere im Publikum so seine liebe Mühe alles zu verstehen. "Aber keine Angst", wurde man getröstet, " es wird nicht besser".

Lustige Lieder, begleitet von Egon Hagel auf der Gitarre und spaßige Sketche wechselten sich ab, die Dorfdisco, "wo man alles lernt, nur nicht Tanzen" wurde ebenso thematisiert wie die klassischen Samstag Abende der Siebziger mit Baderitualen, Frottee-Schlafanzug und Ilja Richters Disco. Gut ausgedacht und intelligent gespielt. Überhaupt, es ist vielleicht schon was dran, dass – wie behauptet "die Schwaben die Welt regieren könnten, wenn wir einmal bis zum Ende denken würden". Aber, und das kennen auch viele, endet es mit dem Satz "I hab's mir doch halwa denkt".