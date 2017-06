Stetten am kalten Markt Schülerzug in die Kreisstadt fällt erneut aus

In den ersten beiden Wochen seit Ende der Pfingstferien gab es im Schülerverkehr auf der Schiene zwischen Storzingen und Sigmaringen bereits wieder drei Zwischenfälle. Besonders über den Zugausfall am 26. Juni zeigt sich die Landkreisverwaltung verärgert. Eltern und Schüler sehen sich durch diese Pannen in ihren Vorbehalten gegen die Bus-Schiene-Lösung auf dem Schulweg zwischen Sigmaringen und Stetten a.k.M. und Schwenningen indes bestätigt.

Rückblende: Nach den Weihnachtsferien 2016/2017 hatten sich die Pannen im Zugverkehr zwischen Albstadt/Storzingen und Sigmaringen so gesteigert, dass sich die Landkreisverwaltung dazu entschlossen hatte, die Schüler vom Bahnhof Storzingen aus per Bus direkt zu den Bildungshäusern in die Kreisstadt zu fahren. Diese von vorne herein als Zwischenlösung bezeichnete Variante lief mit dem Ende der Pfingstferien ganz zum Bedauern der Stettener aus. Die Bahn hatte jedoch entsprechende Verbesserungen versprochen, was Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit der Züge betrifft. Bereits in der ersten Woche nach der Rückkehr zur Zuglösung kam es nach Berichten von Eltern zur ersten Panne. Gabi Hollstein ist eine der betroffenen Mütter. Sie sagt: "Nachdem in der ersten Woche nach den Pfingstferien der Zug von Sigmaringen nach der sechsten Stunde aufgrund eines technischen Defektes nicht in Storzingen anhalten konnte, kamen die Schüler mit einer erheblichen Verspätung nach einem Umweg über Albstadt nach Hause." Das war am Freitag, 23. Juni. Am Morgen war der Schülerzug in Richtung Kreisstadt mit fast zehn Minuten Verspätung im Bahnhof Storzingen eingefahren.

Die Busbeauftragte des Hohenzollern-Gymnasiums, die Stettener Ärztin Bettina Tegtmeyer fasst zusammen: "Ich glaube, die Kinder erreichten trotzdem noch den Anschlussbus in Sigmaringen zu den Schulen." Zum Hintergrund – die Schüler aus Schwenningen und Stetten a.k.M., die zunächst mit dem Bus zum Zug nach Storzingen gefahren werden, müssen in Sigmaringen in die Stadtbusse umsteigen, die sie dann zu den Schulen bringen. Wenn der Zug Verspätung hat, sind die Stadtbusse jedoch schon weg und die Schüler müssen zu Fuß gehen. Das bedeutet dann aber, dass sie zu spät zum Unterricht kommen.

Noch im Mai hatte es seitens des Landratsamts nach der Einstellung der Buslösung geheißen, dass die Bahn Maßnahmen getroffen habe und noch weitere Änderungen herbeiführen werde, damit künftig eine pünktliche und störungsfreie Beförderung sichergestellt werden kann. Bürgermeister Maik Lehn hatte hingegen betont, er finde es enttäuschend, dass die Busverbindung entfällt und darauf verwiesen, dass es keine Garantie für einen störungsfreien Betrieb gibt.

Der Höhepunkt in der neuen Pannenserie ist der Zugausfall am vergangenen Montag. Beim Zugausfall im Winter hatte der Busnotdienst, organisiert durch die Bahn, nicht funktioniert. Am Montag griff der vom Landkreis für solche Fälle organisierte Notverkehr. Trotzdem lief nicht alles glatt. Tegtmeyer: "Ein Busfahrer fragte die Kinder, wo ihr Lehrer sei und fuhr dann auch erst mal in Richtung Stetten." Gegen 8 Uhr seien die Schüler in den Sigmaringer Schulen angekommen.

Sicht der Kreisverwaltung

Auch im Sigmaringer Landratsamt herrscht deutlicher Unmut über die erneuten Vorfälle im Zusammenhang mit der Schülerbeförderung vom Heuberg in die Kreisstadt. Sabine Stark, Pressesprecherin des Landratsamts, stellt so fest: "Der erneute Zugausfall verärgert uns. Wir erwarten, dass die Züge pünktlich fahren." Daher werde die Landkreis-Verwaltung dies auch mit Nachdruck einfordern. Stark kündigte eine "engmaschige Überprüfung" der Pünktlichkeit an. Gleichzeitig sieht die Pressesprecherin die Chance, dass die Bahn wieder an Qualität und Zuverlässigkeit der vergangenen Jahre anknüpfen kann. Von der Bahn war am gestrigen Freitag keine Stellungnahme zu den erneuten Pannen bei der Schülerbeförderung zu bekommen. (gfe)