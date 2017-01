Stetten a.k.M. Schülerverkehr: Bogner-Unden (Bündnis 90/Die Grünen) fordert kurzfristige Lösung

Mit großer Besorgnis bewertet Andrea Bogner-Unden, Landtagsabgeordnete von Bündnis 90/Die Grünen, die Streichung des Schülerzuges RB 2 28 27 von Storzingen nach Sigmaringen.

Seit dem Fahrplanwechsel kamen Schüler wegen unpünklicher Züge oder Zugausfall immer wieder zu spät zum Unterricht. Wie es in einer Mitteilung der Abgeordneten heißt, sei dieser Zustand untragbar. "Kurzfristig müssen Busse eingesetzt werden, damit die Schülerinnen und Schüler pünktlich in Sigmaringen ankommen", fordert sie. Initiiert durch Bogner-Unden solle es nun kurzfristig einen runden Tisch geben. Gemeinsam mit Gerd Hickmann, Leiter der Abteilung für Öffentlichen Verkehr des Verkehrsministeriums in Stuttgart, will Sie eine Lösung voranbringen. Bei der Landtagsabgeordneten häuften sich in den letzten Wochen die Beschwerden. Schon Mitte Dezember setzte sie sich mit dem Verkehrsministerium in Verbindung, um eine tragfähige Lösung zu finden. Sie hoffe nun auf ein Ergebnis im Sinne aller Beteiligten.